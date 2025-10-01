◇セ・リーグ 巨人―中日（2025年10月1日 東京D）

巨人の戸郷翔征投手（25）が今季最終戦となった1日の中日戦（東京D）で5年ぶり3度目のリリーフ登板。3回3安打無失点で、DeNAと対戦するクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ（11日から3試合制、横浜）に向けた調整登板を終えた。

先発右腕・山崎が2回2安打無失点で調整登板を終え、5―0で迎えた3回から2番手としてマウンドへ。今季初マスクとなった山瀬とバッテリーを組んだ。

3回は先頭・岡林に中前打されるも細川を二ゴロ併殺に仕留めて無失点。4回も先頭・ボスラーに左中間二塁打されたが、無失点で切り抜けた。

5回は2死から安打、暴投、四球で一、二塁のピンチを招いたが、ここも無失点で降板となった。

投球内容は3回で打者12人に対して45球を投げ、3安打無失点。2三振を奪い、与えた四球は1つ、直球の最速は150キロだった。

2年連続で開幕投手を務めた戸郷だが、ここまで7勝9敗、防御率4.25。

前回登板した9月23日の広島戦（マツダ）では初回、2回と2イニング連続で2点を失って4回5安打4失点KOされ、自己ワーストを更新するシーズン9敗目を喫していた。

なお、戸郷のリリーフ登板は高卒2年目だった2020年11月10日の阪神戦（甲子園）以来1786日ぶり、自身3度目。前回は4回から2番手で登板し、3回を無安打無失点に抑えて9勝目（6敗）を挙げている。