「襲いやすそうな人を探していた」面識のない高齢女性を刺し死亡させた40歳男の身勝手な供述 東京・町田市
東京・町田市のマンションで76歳の女性を刃物で刺して殺害しようとした疑いで桑野浩太容疑者（40）が現行犯逮捕された。9月30日夜、このマンションに住む秋江千津子さん（76）が外階段の1階から2階辺りで刺され、搬送された病院で死亡が確認された。
FNNは現場近くに設置された防犯カメラ映像を入手。そこには騒然とする様子が記録されていた。
容疑者の自宅は現場から徒歩10分ほど
現場近くにいた人は「すごい叫び声が聞こえた『早く早く』って言う声が聞こえて、警察官が『もう呼んでいます』ってなって救急車が来て運ばれたって言う感じです」と当時の状況を語った。
9月30日午後7時すぎ、東京・町田市にあるマンションの外階段で76歳の女性が男に刺され その後死亡した事件。職業不詳の桑野浩太容疑者（40）が殺人未遂の現行犯で逮捕された。
桑野容疑者が住んでいたのは現場から徒歩10分あまりの場所。
住民によると部屋はほとんどがワンルームタイプの18平米ほど。ほとんどが単身世帯ということで、取材では桑野容疑者と交流があったという人はいなかった。
現場近くの防犯カメラ
現場近くの防犯カメラには、事件発生後の午後7時すぎ 警察官が規制線を張る作業を始める様子が映っていた。
当時現場近くにいた人は悲痛な叫び声を耳にしていた。
現場近くにいた人：
途中から女の人が「お母さん！」って叫んでいた。
「助けて」って言いながら「お母さん！お母さん！」って叫んでいたから…。
規制線が張られてからおよそ22分後、救急車が出てきた。
被害に遭った秋江千津子さんはこの救急車に乗っていたとみられる。
搬送先の病院で死亡が確認された秋江さんは、上半身を中心に10カ所以上の刺し傷などがあったと言う。
秋江さんの人柄について、近くに住む人は「ニコニコしててお話しするときは結構やさしいおばあちゃまって感じ。ちょっとショックすぎて…先月もお話ししたばかりだったのでびっくりしちゃって…」と言葉を詰まらせた。
「襲いやすそうな人を探して歩いていた」
秋江さんと面識がなかった桑野容疑者。秋江さんを襲った理由について次のように供述しているという。
「人生が嫌になった。襲いやすそうな人を探して目的もなく歩いていた」
「抵抗されなさそうだと思って刺した」
警視庁は桑野容疑者が、たまたま見かけた秋江さんを追いかけて外階段で刺したとみて事件の詳しい経緯を調べている。
（「イット！」10月1日放送より）