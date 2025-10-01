ホーム社が発行するアイドル雑誌「Duet」編集部の公式X（旧ツイッター）が1日に更新され、12月号をもって休刊することを発表した。

掲載した文書では「このたび、Duetは2025年12月号（11月7日発売）をもちまして、休刊することになりました」と発表。「創刊からこれまでの39年間、多くの読者の皆様、そして、取材させていただいた多くのタレント、アーティストの皆様、関係者の皆様に支えていただき歩んでこられたこと、心から感謝しています」と記した。

また「誌面を通じて、少しでも読者の皆様の心に彩りや幸せをお届けすることができていましたら、編集部一同こんなにうれしいことはありません」と感謝。最終号となる12月号は「39周年記念特大号」とし、「39年間本当にありがとうございました。今後は別の形で皆様の“推し活”のお手伝いができますよう、挑戦を続けてまいります。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

24年には麻布台出版社の「ポポロ」、今年5月にはワン・パブリッシングの「POTATO」が休刊を発表するなどアイドル誌の休刊が続いている。