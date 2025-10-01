King＆Prince盒恭た諭26）が1日、都内で映画「君の顔では泣けない」（坂下雄一郎監督、11月14日公開）ジャパンプレミアに登壇した。

女優の芳根京子（28）と、高校1年生の夏にプールに一緒に落ちたことがきっかけで心と体が入れ替わってしまい、15年たっても元には戻らなかった2人を演じる。芳根は坂平陸、盒兇水村まなみ役。2人は元に戻ることを信じ、方法を模索しつつ進学や初恋、結婚、親との別れなど人生の転機を入れ替わったまま経験していく。

盒兇蓮嵋萋集中して頑張ってきた作品なので、やっと皆さんの元に行くんだなと寂しい気持ちとうれしい気持ちが半分半分」と心境を吐露。鑑賞後の観客から拍手に包まれ「めっちゃ気持ち良い。もう少しもらっていいですか？」と満面の笑み。ライブのようにあおって会場を盛り上げ「今までやらせていただいた役とは訳が違ったので、どう映っていたのかなと」と観客の好反応に安堵（あんど）した。

入れ替わることがテーマの作品は初挑戦。「自分にとってはチャレンジングな作品になるだろうなと」と作品の難易度の高さを感じたという。難しさを感じたのは、入れ替わっている相手との感情の共有。「2人だけの喜怒哀楽がシーンとして描かれていたので、すごく丁寧にやらないといけないなと。生半可な気持ちではできないと思いました」と振り返った。