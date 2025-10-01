periperaの新作マルチバーム「トック ブラッシュ キーキャップ」全26色が登場♪

韓国コスメブランド「peripera（ペリペラ）」から、遊び心あふれる新作マルチバーム「トック ブラッシュ キーキャップ」が2025年10月8日（水）に発売されます。本物のキーキャップのようなカチッと感を楽しめるユニークなデザインと、頬や目元に使えるマルチユースなテクスチャーが魅力。全26色の幅広いカラーバリエーションで、毎日のメイクをもっと楽しく彩ります。

キーキャップ型の可愛いデザイン♡

まるでキーボードのキーキャップのような容器は、押すたびに「カチッ」と響く楽しいクリック感が特徴。

机に並べても可愛いので、つい集めたくなること間違いなしです。お気に入りの色を“ポチッ”と押すたびに、メイク時間がちょっと特別なひとときに♪

豊富な26色展開でマルチユース

ライト

ライブリー

ニュートラル

インテンス

「トック ブラッシュ キーキャップ」は、頬にも目元にも使えるマルチバーム。ライト、ライブリー、ニュートラル、インテンスの4カテゴリーから構成され、全26色（うちオンライン限定14色）がラインアップ。

肌になじみやすいナチュラルカラーから存在感を放つビビッドカラーまで揃い、シーンに合わせたメイクを自由に楽しめます。

肌に溶け込むテクスチャーで簡単発色

2.9gで1,540円（税込）という手に取りやすい価格も魅力。柔らかなバームは肌の上ですっと伸び、テクニックいらずで自然な血色感をプラス。

誰でも簡単にふんわり発色が叶うので、デイリー使いから特別な日まで活躍します。

メイクをもっと自由に、もっと楽しく♪

「トック ブラッシュ キーキャップ」は、可愛いデザインと多彩なカラーでメイクにときめきを添えてくれる新作マルチバーム。

全26色の中から、その日の気分やファッションに合わせて色を選ぶ楽しさが広がります。頬にも目元にも自由に使えるから、1つでメイクの幅がぐっと広がるのも魅力。

自分らしい表情をもっと遊び心たっぷりに演出してみませんか？