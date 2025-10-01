男子ゴルフの「第55回バンテリン東海クラシック」が10月2日、愛知県みよし市で開幕します。松山茉生選手(17)は、飛距離を武器に成長を続ける現役高校生で、今年も注目が集まっています。



名古屋市出身の松山茉生選手(17)は、親元を離れて福井工大附属福井高校に通っています。現在2年生で、寮生活を送っています。



松山選手の武器は「ロングドライブ」。2024年の大会3日目に行われたドライビングコンテストでは、並み居るプロを差し置いてチャンピオンに輝きました。





松山選手（2024年の大会後）：「飛距離は、今プロの世界に出ても通用するのかなと」あれから一年。松山選手：「アプローチは、プロは外しちゃいけないところに外さないので、絶対（ピンに）寄せてくる感じです。流れが悪くても徹底したコースマネジメントしたりとか、そういうところは自分にまだ足りないので」さらに、今年から日本代表にも選ばれ、世界での経験も積んできました。進化を続ける怪物高校生、今年はどんなプレーを見せるのでしょうか。松山選手：「予選ラウンドから（スコアを）伸ばしてトップ10に入ることが目標なので、（三好は）良いイメージもあるコースで、良い成績を残したいなと思います」