イタリア発のランジェリーブランド・Intimissimi（インティミッシミ）の日本初のローカルアンバサダーに、モデル・俳優のKoki,さんを起用したことを発表。Koki,さんのランジェリー姿などのビジュアルを公開しました。



【動画】Koki

Koki,さんを起用した、ロングセラー・コレクション「Pretty Flowers」の広告キャンペーンを開始。「高鳴りを、信じて。」をメッセージに掲げ、彼女の魅力とブランドの世界観を融合したクリエイティブで展開します。



モデル・ 俳優だけではなく、作曲家としても活躍するなどマルチに活動する姿は、「自立した、自分らしさを持つ女性像」がブランドイメージと一致。同社は「彼女の美しさと、常に成長を求める姿勢は、多くの人々にインスピレーションを与え、Intimissimiが伝えたい価値観とビジョンにマッチしています。この新しい取り組みが、Koki,さんとともに私たちのブランドが持つ世界観をより多くの人々に届け、大きな飛躍を遂げることを期待しています」としています。



公開されたキャンペーンフィルムでは、ひと目で心を奪うランジェリーの魅力と、それを手に取るまでに必要な小さな一歩を表現。ランジェリーショップに足を踏み入れることへのためらいを、“幻想（illusion）”というビジュアルメタファーを用いて表現します。舞台は2025年6月にリニューアルオープンした銀座1丁目店。ブランドと店舗が優しく背中を押し、新しい自分と出会うきっかけを届けるとともに、ただ身につけるためではなく「本当に心から好きになれる一着」を探している女性に語りかけます。



Koki,さんは「日本初のIntimissimiローカルアンバサダーに選んでいただき、大変光栄に思っております。発表をうかがったときは胸が高鳴り、これから新しい物語が始まるのだという期待でいっぱいになりました。Intimissimiは、美しさや自信を内側から引き出してくれるブランドだと感じています。アンバサダーとして、女性がそれぞれの感性や個性を大切にし、自分らしく輝くことを恐れずにいられるよう、前向きなメッセージをお届けしていきたいです」とコメントしました。