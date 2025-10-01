グラビアアイドルの沢美沙樹さんのFLASHデジタル写真集「沢美沙樹 渚の街まで」がリリースしました。グラビア界のニューヒロインと呼ばれる彼女の眩しい肢体は必見です。



【写真】フレッシュ美ボディの沢美沙樹さん

「ミスマガジン2024」のベスト16選出後、数多くの雑誌のグラビアページを席巻する沢さｎ。「沢美沙樹 渚の街まで」の撮りおろしでは、海沿いにたたずむ洋館が舞台です。緑豊かな庭や砂浜ではしゃぐイノセントな表情から、ベッドルームやプールサイドでの息を呑むほど艶っぽい姿まで。キュートなルックスにヘルシーでグラマラスなスタイル！彼女が次世代グラビアクイーンたる理由が詰まった必見の1冊です。



週刊FLASH（光文社）にも登場した沢さんは、表紙と巻頭10ページグラビアで彼女感あふれるビキニグラビアを披露しています。満面の笑顔からシリアスな表情まで、まるで彼女と二人きりでいるかのような距離感を感じられる構成。特に海辺やプールでのカットは鮮烈。18歳のニューヒロインの完璧ボディを焼き付けてほしい。



【沢美沙樹さんプロフィール】

さわみさき 18歳 2006年10月18日生まれ 東京都出身 T158・B92W60H90 高校3年生で初めてエントリーした「ミスマガジン2024」でベスト16に選出。グラビア界のニューヒロインとして活躍中。最新情報は、公式X（@misaki_sawa_）、公式Instagram（@misaki_sawasan）