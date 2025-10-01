元銀行員は見た！通帳・印鑑をなくす人の共通点って？貧乏体質まっしぐらに？
通帳や印鑑は大切な貴重品。それなのに、なくしてしまう人には意外な共通点があるのをご存じでしょうか？
もちろん、通帳や印鑑が特別なモノだと理解している人が大半です。しかし、用事が済んだら机の上に置きっぱなしにしてしまう、バッグに入れっぱなしにして忘れてしまう、といった悪いクセがついている人は少なくありません。
実際、モノをなくしてしまう原因の多くは「置き場所が決まっていないこと」にあります。お金に関するモノはこの引き出し、権利関係の書類はこのファイル、といったように整理と収納のルールをつくる習慣を身に付けることが大切です。
忙し過ぎて余裕がないと、通帳や印鑑を落としたり置き忘れたりするリスクが高まります。昔から「ながら作業はよくない」と言われるのは、まさにこのことです。
大切なことは、
・1つのことが終わったら次に取り組む
・区切りを付けて行動する
という流れを意識すること。これだけでも大切なモノをなくすリスクをぐっと減らせます。
通帳やキャッシュカードをなくすと、再発行が必要になり、手数料もかかってしまいます。「お金を払えば再発行できるから大丈夫」と思う人もいるかもしれませんが、手続きには時間も手間も取られます。忙しい生活のなかでは大きな負担となってしまうのです。
さらに、大切なモノをなくすことで心身に負荷がかかり、生活全体に悪影響を及ぼすこともあるかもしれません。
なくしてしまったときは気持ちを切り替えることも大切ですが、そもそもなくさない工夫をすることが一番。「自分が忘れないためのルール」を決めて守ることが、何よりの予防策になるのです。
文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）
金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。
(文:飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）)
