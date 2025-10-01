「流石の着こなし」山崎賢人、スーツ姿のイケメンショット披露「スタイルが素晴らしすぎ」「いい男だ、、」
俳優の山崎賢人さん（※崎は「たつさき」）は9月30日、自身のInstagramを更新。スーツ姿のイケメンショットを披露しました。
【写真】山崎賢人のイケメンなスーツ姿
1枚目は夜のエッフェル塔をバックにした山崎さんのスーツ姿のイケメンショット。真っ青のタートルネックのニットにグリーン系のチェック柄のジャケットを羽織っています。また、3枚目ではモデルの水原希子さんとの美男美女のツーショットも披露しています。
コメント欄では、「最高にかっけーっっっ」「スタイルが素晴らしすぎて、とってもお似合いです」「いい男だ、、」「今日もビジュいいじゃん︎」「賢人くん流石の着こなし」「イケメンすぎてかっこよすぎるー」「本当にあまりにもかっこよすぎます」「世界一エッフェル塔が似合う男」と、絶賛の声が多数寄せられました。
「本当にあまりにもかっこよすぎます」山崎さんは「初めてWOMEN’Sのショーを見させていただきました！」とつづり、5枚の写真を投稿。フランス・パリで開催されたファッションブランド・サンローランの「2026年ウィメンズサマーコレクション」のショーに出席したようです。
