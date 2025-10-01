ポムポムプリン×「フェイラー」がコラボ！ 人気デザイン“ラブラリープディング”を展開
「フェイラー」のギフトコンセプトショップ「LOVERARY BY FEILER（ラブラリー バイ フェイラー）」は、10月2日（木）から、サンリオキャラクターの“ポムポムプリン”とコラボレーションした商品を、全国の店舗や公式オンラインショップで一括抽選販売する。
【写真】トートバッグやポーチもかわいい！ コラボアイテム一覧
■ラインナップは全9種類
今回発売されるのは、「フェイラー」の人気デザインであるプリンモチーフの“ラブラリープディング”に、キュートなポムポムプリンやハムスターくんを組み合わせたコラボアイテム。
ラインナップは、定番の「ハンカチ」2種をはじめ、「L字ポーチ」、「フラットポーチ」、「舟型ポーチ」、「サークルポーチ」、「巾着」、「トートバッグ」、「ポムポムプリン顔型ポーチ」の全9種類がそろう。
また抽選申込期間は、10月2日（木）16時00分から10月6日（月）16時59分まで。10月20日（月）15時00分ごろに当選発表され、商品発送は10月24日（金）から順次、店舗での商品引換は10月24日（金）〜10月30日（木）の期間に行われる。
なお本商品は、再入荷予定。時期は未定だが再入荷の抽選販売のスケジュールが決定次第、公式オンラインショップのメルマガおよび公式アプリの「お知らせ」で告知される。
