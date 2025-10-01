¡Ö2²óÉ½¤Ç´û¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿?¡×24ºÐ¥°¥é¥É¥ë¤¬µå¾ì¤Ç½é°û¼ò¢ªàÅ¥¿ìá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖÌÜ¤¬¤È¤í¡Á¤ó¤È¤·¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´é¿§Á´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡ª¡×
¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤1ÇÕ¤Ç¡Ä
¡¡à¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥¡¼á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²ÖºéÉö¹á(24)¤¬¡¢½é¤á¤Æµå¾ì¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÀÆü¤ÎµÏ¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æµå¾ì¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÀÆü¤ÎµÏ¿¡¡¥®¡¼¥¿¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤1ÇÕ¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤àÁ°(»î¹çÁ°)¤Î¼Ì¿¿¤È¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¸å(2²óÉ½)¤Î¼Ì¿¿¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈäÏª¤·¤¿¡£°û¼òÁ°¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë±Ô¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°û¼ò¸å¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤ÎÏÓ¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤ê¤È¤í¤ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ëàÅ¥¿ìá¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿ì¤Ã¤¿¤é´Å¡¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Í¡×¡Ö»î¹ç´Ñ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö´é¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÌÜ¤¬¤È¤í¡Á¤ó¤È¤·¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö2²óÉ½¤Ç´û¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡©¡×¡Öafter¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö´°Á´¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¤¦¤Ã¤È¤êÉ½¾ð¤Ë¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»î¹ç¤ÎÆâÍÆ³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö´é¿§Á´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£