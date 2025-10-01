¡ÖÈ±¤ÎÌÓÃ»¤¤¤Î¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¤«¤é3Ç¯¡Ä25ºÐ½÷Í¥¥¤¥á¥Á¥§¥ó¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×¡Ö³¨ËÜ¤ÎÃæ¤Î¤ªÉ±ÍÍ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÌÜÎÏ¤Ë¥É¥¥Ã¡×
¡¡¸µÆü¸þºä46¤Ç½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏîµÈþÊæ(25)¤¬¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Î¤ª°áÁõ¡¡È±¤ÎÌÓÃ»¤¤¤Î¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡¡¥í¥ó¥°¤Î´ü´Ö¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¹õ¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥Ü¥Ö¤Ø¥¢¶á±Æ¤äºÇ¶á¤Î»Å»ö¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë4¼ïÎà¤Î°áÁõ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÌÜÎÏ¤Ë¥É¥¥Ã¡×¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×¡ÖÄÞ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö³¨ËÜ¤ÎÃæ¤Î¤ªÉ±ÍÍ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤ÎÄº¾å¡×¡ÖÈþ¿Í¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2017Ç¯8·î¤Ë¡Ö¤±¤ä¤ºä46¡×2´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÅÏî´¤Ï22Ç¯7·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¤Ï½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£