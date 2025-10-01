¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤ì¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢½ÂÃ«¤Î³¹¤ÇàÍÅ±ðá¤Ê»Ñ¤Ë¡Ä¡Öµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡©¡×¡Ö¤ï¡¼¿§µ¤¥à¥ó¥à¥ó¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤Ë¥É¥¥É¥¡×
È±¤ÎÌÓ¤ò¤«¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î²£»³¤á¤°¤ß(56)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸«¤»¤¿àÍÅ±ðáÆ°²è¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öin¡¡½ÂÃ«¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ½ÂÃ«¤Î³¹¤Ë¤¿¤¿¤º¤ß¡¢´ã¶À¤ò¤Ï¤º¤·¤¿¤ê¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¤«¤¾å¤²¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ï¡¼¿§µ¤¥à¥ó¥à¥ó¡×¡Öµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÂ©¤ò¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤Ë¥É¥¥É¥¤¹¤ë¿ÆÉã¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²£»³¤Ï1987Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é'87½éÎø¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç½ã(µÈ²¬½¨Î´)¤Î½éÎøÁê¼ê¤ÎÂçÎ¤¤ì¤¤Ìò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2002Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¿¿¼îÉ×¿Í¡×(Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î²ÚÂ²¡¦ÁñÅÄÎÜÍþ»Ò¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£