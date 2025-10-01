Ê¡²¬ÂçFW¹ç¸ÍÀ²Ìð¤¬J2¥µ¥¬¥óÄ»À´²ÃÆþ¤Ø¡¡2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¡¹â¤¤ÆÀÅÀÇ½ÎÏ¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬»ý¤ÁÌ£
¡¡J2¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï1Æü¡¢Ê¡²¬Âç3Ç¯¤ÎFW¹ç¸ÍÀ²Ìð¡Ê¤´¤¦¤È¡¦¤Ï¤ë¤ä¡Ë¤Î2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹ç¸Í¤ÏÊ¡²¬¸©½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£¿ÈÄ¹177¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å73¥¥í¡£FC¡¡LAPASION¤ÎU12¤äÆ±U15¡¢Ê¡²¬Âç¼ãÍÕ¹â¤ò·Ð¤ÆÊ¡²¬Âç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤È¥·¥å¡¼¥ÈÎÏ¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¹â¤¤ÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ê¸¥¿ÈÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹ç¸Í¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2027¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬Âç³Ø¤Î¹ç¸ÍÀ²Ìð¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¡¢¥×¥í¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤´±ï¤È¤´»ØÆ³¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¬¥óÄ»À´¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤ëÆü¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤«¤é¸¬µõ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆìÅÍß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×