¡¡King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ê11·î14Æü¸ø³«¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¿¤¤¿Í¡É¤È¤½¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶¤¬ÉÔ»×µÄ²óÅú¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥é¥¥é¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¹â¶¶³¤¿Í
¡¡º£ºî¤Ïºî²È¡¦·¯ÅèÈàÊý»á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¼Â¼Ì²½¡£Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Î¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¡£2¿Í¤¬°ìÅÙ¤â¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢15Ç¯¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Æ¡¢ÆÍÁ³¡¢Î¦¡ÊË§º¬¡Ë¤Ë¤Þ¤Ê¤ß¡Ê¹â¶¶¡Ë¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡£¡Ö¤â¤·¡¢¸µ¤ËÌá¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¡£
¡¡¹â¶¶¤ÏÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡ÖËÍ¤Ï1»þ´Ö¤¯¤é¤¤AI¡×¤Èµó¤²¡¢Ë§º¬¤Ë¡ÖAI»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£Ë§º¬¤¬¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖA¤ÇI¡Ä¡×¤È¥¹¥Ú¥ë¤ò¶µ¤¨»Ï¤á¡Ö¤¦¤ó¡¢AI¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¡©¤¨¡©¥¹¥Þ¥Û¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë¤È¤«¤¢¤Ã¤ÁÂ¦¡©¡×¤ÈË§º¬¤òº®Íð¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹â¶¶¤Ï¡ÖÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤È¤°¤ë¤°¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ¹¤¤Ê¸»ú¤¬¤Ç¤Æ¤¯¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»ñÎÁ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËË§º¬¤Ï¡ÖAI¤Ã¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¤Î¡Ä¡©¤¹¤Ã¤´¤¤ÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Í¡×¡Ö1»þ´Ö¤À¤±¡©¥Ð¥¤¥È¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¤è¡£¥¿¥¤¥Ñ¤¬°¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢À¾Àî°¦è½¡¢Éð»Ô¾°»Î¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
