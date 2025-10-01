【WWE】RAW（9月29日・日本時間30日／ノースカロライナ・ローリー）

【映像】スカート丈がやけに短い女子レスラー

リングが混乱に包まれる中、場違いなほど丈の短いスカート姿で花道から颯爽と走って登場した女子レスラー。やや場違いな衣装に「また変な格好で」「なんちゅう格好だ」とファンからのツッコミが相次いだ。

ベイリー対ラケル・ロドリゲスのシングル戦は、介入と乱闘が入り乱れるドタバタ模様。人格がコロコロ変わる“多重人格”ベイリーに、相棒ライラが振り回される構図は相変わらずで、2人の複雑な関係がむしろ際立つ形となった。

試合冒頭、ベイリーは相棒ライラのTシャツを着て入場するも、すぐに投げ捨ててリングへ。このところ仲間かと思えば突然キレ出すなど、人格が安定しないベイリーに対し、直前のバックステージでライラが「もうあなたにチャンスは与えられない。一人でやって」と突き放しており、不安定な心境で試合に臨むことになった。

リングではラケルがショルダータックルやスラムで圧力をかけ、序盤からパワーによる主導権を掌握。ベイリーもジョーブレイカーやドロップキック、場外へのスーサイドダイブで応戦し、一進一退の展開に。だが終盤、ラケルの相棒ロクサーヌ・ペレスの介入で視界を奪われると、ビッグブーツからの必殺“テハナ・ボム”を被弾。ベイリーはあえなくピンフォール負けとなった。

試合後、あろうことかラケルとロクサーヌがベイリーの袋叩きを開始。そこで登場したのが先ほど突き放したはずのライラだ。「ライラきたー」「結局くんのか…」とファンもどこかヒーローショーを見ているようなノリで盛り上がる。ただしこの日のライラは、誰がどう見ても本気で助けに来たのか疑わしい格好だった。

颯爽と花道に登場したライラだったが、スカート丈が妙に短い。バックステージでの決別宣言を振り払うようにベイリーのもとへ駆け寄るも「また変な格好で」「めっちゃミニ」「スカートの意味」「みえるよライラ」「なんちゅう格好だ」などファンのツッコミが雪崩のように押し寄せた。

際どい格好とは裏腹に、腹を決めたライラは全力でベイリーを援護。切れ味鋭い延髄斬り2連発でラケル＆ロクサーヌを撃退する。するとベイリーも再び人格が切り替わり、頭を押さえながら別人格を宿したように猛反撃を開始。ニートレンブラーやバックスープレックスで形勢を逆転し、トップロープ越しのクローズラインで二人を追い払い、試合後のリングを制圧した。

しかしここで終わらないのが、最近定番となりつつあるベイリーの“人格ガチャ”のコーナー。先週は「触るんじゃねえ、ダサい格好しやがって！」とライラを罵倒するイービル人格だったが、この日は一転。“陽気なお祭り姐さん”が降臨。「よくやった！ 一緒にやろうぜ！ 行くぞバ〜カ」と強引にハイタッチを決めた。

観客にも伝わるほど困惑した表情で後ずさるライラは、今回も“困惑の顔芸”を余儀なくされる展開に。ベイリーの新たな人格に対し、ファンからは「普通に怖いよ」「第三の人格かな…」「フルハウスでも見ている気分」と困惑混じりの反応が飛び交った。（ABEMA／WWE『RAW』）