11月から子どもが1人の世帯も対象となり、石川県内で子育て中のすべての家庭を支援することになる「プレミアム・パスポート」。1日から、その申請の受け付けが始まりました。



金沢市の受け付け窓口では…

「ネットで申請すると写真の添付が必要？」

「そうそう」



子どもを持つ母親が申請していたのは、協賛する石川県内の店舗の割引などの特典が受けられるプレミアム・パスポートです。

これまで、18歳未満の子供が2人以上いる世帯が対象でしたが、11月からこども1人の世帯にも、支給対象が拡大されます。



申請に来た人は：

「友達は2人とか3人の子が多くて(プレパスを)使える子が多い中、1人だと使えなかったんですけど、使えるとなったらうれしいです」

割引やポイント付与など、さまざまな特典が設けられているプレミアム・パスポート。



今回の拡大で、対象はこれまでの5万世帯から、18歳未満のこどもがいるすべての家庭となり、9万1千世帯に大幅に増加。

特典にかかる費用を負担する企業側にとっては、その費用が大幅に増えることから、現在、参画している約3000企業の中には、これまでと同じ特典の継続を、断念する動きも出ています。

石川県少子化対策監室・沖野 真奈美 子ども政策課長：

「協賛された時のメリットを利用されるご家庭が増えるですとか、お店を知っていただけるというようなことも、積極的に広報させていただきながら、企業の皆さまの声も丁寧に聞きながら対応してまいりたい」



こうした中、特典の継続を決めたお店も…



「カキーン」

こちらのバッティングセンターでは、ゲームコインの増額という特典は、変更しないといいます。



アピナ野々市バッティングスタジアム・宮下 拓也 副店長：

「今まで以上に当店に遊びに来ていただける方が、増えることを狙っております」



利用者：

「自分が持ってても、友達は持てなかった気がしてたので、一緒にこれから同じ店にいって、一緒に同じ特典をもらえたりするし、よかったなと思います」

プレミアム・パスポートは、1日からアプリで表示できるようになり、オンライン申請も可能となっています。