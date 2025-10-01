¥Ò¥²¤ÎÂâÄ¹¡¦º´Æ£Àµµ×Á°»²±¡µÄ°÷¤¬¡Ö£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡£Á£Ç£Å£Î£Ô¡×Æþ¤ê
¡¡¡Ö¥Ò¥²¤ÎÂâÄ¹¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ°»²±¡µÄ°÷¤Ç¸µ³°Ì³ÉûÂç¿Ã¤Îº´Æ£Àµµ×»á¤¬¡¢£±ÆüÉÕ¤Ç·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡£Á£Ç£Å£Î£Ô¡×¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÉ±ÒÂç³Ø¹»Â´¶È¤Ç¸µ¼«±Ò´±¡£ºÇ¶á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡Ö¥í¥·¥¢¤¬ËÌÄ«Á¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸¶»ÒÎÏÀø¿å´ÏÍÑ¤Î¾®·¿¸¶»ÒÏ§¤ò´Þ¤àÆ°ÎÏµ¡´Ø¤òº£Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËÄó¶¡¡×¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖËÌÄ«Á¯¤¬¸¶Àø¤ò»ý¤Ä¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤âÂÐËÌÄ«Á¯ÂÐ±þ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖËÉ±Ò¾Ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤¬¡¢ËÉ±ÒÎÏ¤ÎÈ´ËÜ¶¯²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¸¶Àø¤ÎÊÝÍ¤òµá¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ì±ÅÞ¤Ï¹ø¤¬½Å¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢»ä¤Ï»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶»ÒÎÏ¤È¤¤¤¦¤È¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¤«¤é¡£³ËÊ¼´ï¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤³¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡£¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢È¿·âÇ½ÎÏ¡ª¡¡¤ä¤Ã¤¿¤é·â¤ÁÊÖ¤¹¤¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹Ç¯¡¢¼«Ê¬¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿³°¸ò¡¢ËÉ±Ò¤¢¤ë¤¤¤ÏËÉºÒ¡¢¼£°Â¡¢¥Æ¥íÂÐºöÅù¤ÇÈ¯¿®¤·¤Ä¤Ä¡¢À¯¼£¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡££´Æü¤Ë¤ÏÁ´¹ñÌ±¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÀï¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º´Æ£»á¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡£Á£Ç£Å£Î£Ô¤Ï¸½ºß¡¢£±£°£°¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½êÂ°¡£¡È¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Î½÷²¦¡ÉÀõÌî²¹»Ò¤ä¿Íµ¤²Î¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëÃÓÈª¿µÇ·²ð¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤È¤ÎÆó½ÅÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Í¥ÌÚ¤Þ¤ª¤ß¡¢£²»ù¤Î¥Þ¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸µµ¤¤ÊÄ«ÈæÆàºÌ¡¢ÃæÂ¼²í½Ó¡¦¸Þ½½Íò»Ò¤Î»°½÷¡¦ÃæÂ¼Î¤º½¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÊ¸²½¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤Îº£Â¼æÆ¸ã»á¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×ÅÄÊ¥¹¬°ì¤µ¤ó¡¢£¹·î¤Ë¿¿ÂÇ¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿ÎÓ²È¤Ê¤Ê»Ò¡£¤µ¤é¤Ë¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Î¾¾Â¼º»Í§Íý¤ä¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÉðÆ£½½Ì´¡¦¾®ÎÛ»ÐËå¡¢¸µµ¤°õ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È»ÖÅÄ²»¡¹¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£