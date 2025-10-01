女優の木村文乃が１日、都内で「第３８回日本メガネベストドレッサー賞２０２５」授賞式に出席した。

木村は芸能界部門で同賞を獲得。副賞には様々なフレームが贈られた。１つ１つ試しかけすると、場内からは温かい拍手が送られた。

木村は視力低下に伴い、中学１年時からメガネを着用し始めた。今でも「相棒のように身近な」、「生活に欠かせない」存在で、自宅の引き出しには自らの持っている複数のメガネを並べる。お気に入りは中学生の時に買った紫のメガネといい「母との思い出もあったりするので、まだ捨てられなくて」と明かした。

プライベートだけでなく、芝居をするときにも着用する機会が多い。「１作品まるまるメガネ（での撮影）の時は『度を入れて、作ってください』と言っています」と明かした。

先月まで主演していたフジテレビ系連続ドラマ「愛の、がっこう。」でも多くのシーンでメガネを着用。「小川愛実という役はメガネなくして成り立っていない。２、３回くらいメガネを外しているシーンを見て、自分じゃない、愛実じゃないと。メガネが愛実として私をカメラの前に立たせてくれた」と感謝した。

同イベントはめがねの日であるこの日にちなみ、１９８８年から開催。木村のほか、政界部門で石破茂首相、経済界部門で成田悠輔氏（経済学者）、ＶＴｕｂｅｒ部門で加賀美ハヤトが受賞した。