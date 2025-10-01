これ、まさかレンチンで⁉ビジュと味も最高。簡単『鶏むねとなすのチーズダッカルビ』

加熱はぜんぶレンチンにおかませ。鶏むねとなすに、ピリ辛のコチュジャンだれを絡ませれば、ご飯もお酒も進むおいしさ。

とろ〜りチーズのコクも合わさって、手軽なのに満足感は抜群です！

『鶏むねとなすのチーズダッカルビ風』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉……1枚（約250g）

なす……2個（約160g）

玉ねぎ……1/4個（約50g）

〈コチュジャンだれ〉

にんにくのすりおろし……1/4かけ分

しょうゆ……大さじ1

コチュジャン……大さじ1

砂糖……小さじ2

片栗粉……小さじ1

ごま油……小さじ1

ピザ用チーズ……60g

作り方

（1）下ごしらえをする

なすはへたを切って一口大の乱切りにする。玉ねぎは一口大に切る。鶏肉は皮を除き、幅1cmほどの一口大のそぎ切りにする。

（2）たれと鶏肉をからめる

ボールに〈コチュジャンだれ〉の材料を混ぜ、鶏肉を加えてからめる。

（3）レンジ加熱して仕上げる

直径22cmほどの耐熱皿になす、玉ねぎを広げ入れ、（2）をたれごと広げてのせる。ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で6分ほど加熱して、ざっくりと混ぜる。中央にチーズをのせてふんわりとラップをかけ、追加で1分ほど加熱する。ラップをかけたまま少しおき、チーズを溶かす。

たれに片栗粉を混ぜることで、とろみがついて味がよくからみます。

人気の韓国グルメの味わいを、おうちで手軽に楽しめる一皿。レンチンだけでこのおいしさ、きっと何度も作りたくなります♪

（『オレンジページ』2025年9月2日号より）