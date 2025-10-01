食育 全国トップレベルの生産量を誇る白菜とキノコについて学ぶ えのきたけのステーキ作りにも挑戦【長野】
テレビ信州が子供たちを応援するプロジェクト「マイチャン。スマイルアクション」。
ニュースでもこの時間は信州の子供に関わる話題をお伝えします。長野市の小学校では県が全国トップレベルの生産量を誇る白菜とキノコについて学ぶ食育授業が行われました。
「しいたけ駒打ち体験」
子どもたちが体験したのはシイタケの駒打ち。原木となるクヌギに打ち込んでいるのはキノコの胞子がついた種駒です。
これはJA全農長野が企画したもので長野県が全国トップレベルの生産量を誇りこれから旬を迎える白菜とキノコの生産方法や栄養などについて学びました。授業では児童たちが二人一組になりキノコをすくうよう丁寧に収穫しました。
児童は
「キノコは瓶から生えてくるのを初めて知ったのでびっくりしました」
その後、子どもたちはえのきたけの株を使ったステーキと白菜のサラダ作りに挑戦。「株」の部分が食材として使われることを知らない子どもも多く楽しそうに調理をしていました。
児童は
「今まではちょっと苦手でした。これキノコか？って思えるぐらい。おいしかったこれからも食べてみたい」
「長野県は高原野菜とかいろんな食材が生産量一位ですごいなと思いました」