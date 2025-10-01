欧州株　全般にプラス圏で推移　製薬株主導で買われる
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100　 9417.49（+67.06　+0.72%）
独ＤＡＸ　　23989.97（+109.25　+0.46%）
仏ＣＡＣ40　 7923.25（+27.31　+0.35%）
スイスＳＭＩ　 12281.79（+172.37　+1.44%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:25現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46470.00（-219.00　-0.47%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6704.50（-34.25　-0.51%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24756.25（-145.50　-0.58%）