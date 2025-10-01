欧州株 全般にプラス圏で推移 製薬株主導で買われる
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100 9417.49（+67.06 +0.72%）
独ＤＡＸ 23989.97（+109.25 +0.46%）
仏ＣＡＣ40 7923.25（+27.31 +0.35%）
スイスＳＭＩ 12281.79（+172.37 +1.44%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:25現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46470.00（-219.00 -0.47%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6704.50（-34.25 -0.51%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24756.25（-145.50 -0.58%）
