ユーロドルが反落、一時１．１７２０レベルと本日安値を更新＝ロンドン為替



ユーロドルが反落している。一時1.1720レベルと本日の安値を更新した。ユーロ円は引き続き軟調。足元では安値を172.53レベルまで広げている。対ポンドでもユーロ売りに押されており、ユーロポンドは0.8742レベルを高値に、安値を0.8705レベルに広げてきている。本日発表された一連の欧州製造業ＰＭＩは前回からの低下が相次いだ。８月の製造業回復の動きは９月データでは後退している。



EUR/USD 1.1723 EUR/JPY 172.55 EUR/GBP 0.8706

