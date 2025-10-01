¹â¶¶³¤¿Í¡¢¥¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥ó¡¦Éð»Ô¾°»Î¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê´êË¾¤Ëµ¤¸¯¤¤¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂß¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡×
¡¡King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ê11·î14Æü¸ø³«¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Î¦¤È15Ç¯´ÖÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Þ¤Ê¤ß¤ò±é¤¸¤¿¹â¶¶¡£15ºÐ¤Î¤Þ¤Ê¤ß¡ÊÎ¦¡Ë¤ò±é¤¸¤¿Éð»Ô¾°»Î¤Ï¡È¥¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥ó¡É¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¡ª¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëË§º¬µþ»Ò¡õ¹â¶¶³¤¿Í
¡¡º£ºî¤Ïºî²È¡¦·¯ÅèÈàÊý»á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¼Â¼Ì²½¡£Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Î¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¡£2¿Í¤¬°ìÅÙ¤â¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢15Ç¯¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Æ¡¢ÆÍÁ³¡¢Î¦¡ÊË§º¬¡Ë¤Ë¤Þ¤Ê¤ß¡Ê¹â¶¶¡Ë¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡£¡Ö¤â¤·¡¢¸µ¤ËÌá¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¡£
¡¡Æ±¤¸¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï°ì½ï¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¹â¶¶¤¬¡ÖKing ¡õ Prince¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤µ¤Ã¤¤âÉñÂæÎ¢¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¡Ømoooove!!¡Ù¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¼«Ê¬¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿»þ¤ËÍÙ¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£½ª»Ï¡¢¹â¶¶¤òÁ°¤Ë¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤ÎÉð»Ô¤Ë¡Ö¤³¤³¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡Êª¸ì¤Ë¤Á¤Ê¤ßÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¿¤¤¿Í¤È¤½¤Î´ü´Ö¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Éð»Ô¤Ï¡Ö10ÉÃ¤ÇÂØ¤ï¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö³§¤µ¤ó¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¹â¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¡Ä¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤²¤ËÈ¯É½¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤ò¤·¤¿¤¤¤«¹â¶¶¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÉð»Ô¤Ï¡Ö¹â¶¶¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ¤ß¤Æ¤¤¤ë·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¡Ê´Ñ¤¿¤¤¡Ë¡×¤Èµó¤²¤¿¡£¹â¶¶¤«¤é¡Öº£¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°ì½ï¤À¤è¡ª¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤À¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ì¤ì¤Ð°ì½ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½é¡¹¤·¤¤È¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤È¤«¡£¼«Ê¬¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂ¾¤Î¿Í¤Ë¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¸÷·Ê¤ÏËÜÅö¤ËÍ£°ìÌµÆó¤Ç¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤è¤ê¤â¥Þ¥¸¤¤ì¤¤¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ë§º¬¤Ï¡Ö10ÉÃ¤ÇÂ¤ê¤ë¡©¡×¤È¿´ÇÛ¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö10ÉÃ¤À¤È¶ì¤·¤¤¤è¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂß¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤Èµ¤¸¯¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉð»Ô¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢15ÉÃ¡ª¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë¹â¶¶¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ1Ê¬¡ª¡×¤È½ª»Ï¡¢¹µ¤¨¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«À¾Àî°¦è½¡¢¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
