¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥¦¥§¥¤¥¡¼¥«¥Ã¥×¡ÛÂçÃÓÍ¤Íè¡¡½àÍ¥ÆâÏÈ¤ØÎ×ÀïÂÖÀªOK
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î¡ÖG1¥¦¥§¥¤¥¡¼¥«¥Ã¥×³«Àß71¼þÇ¯µÇ°¡×¤ÏÍ½Áª3Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä°ì¿Í¤¬¡¢ÆÀÅÀÎ¨5°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿ÂçÃÓÍ¤Íè¡Ê38¡áÅìµþ¡Ë¤À¡£
¡¡2¡¢2¡¢4Ãå¤Ç·Þ¤¨¤¿3ÆüÌÜ¤Ï7R1¹æÄú1Áö¤À¤Ã¤¿ÂçÃÓ¡£³°¤Ë¤Ï¥Á¥ë¥È3ÅÙ¤ÇÅ¸¼¨¥¿¥¤¥à6ÉÃ48¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¿û¾ÏºÈ¤¬¤¤¤ë»îÎý¤Î¥¤¥óÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Þ10¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é1¥Þ¡¼¥¯¤òÁ´Â®¥¿¡¼¥ó¡£Âç³°¤«¤é¿¤Ó¤Æ¤¤¿¿û¤ò·þ¤êº¹¤·¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤µ¤»¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯Áá¡¹¤ËÆÈÁöÂÖÀª¤Ë»ý¤Á¹þ¤ßÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Àè¤Ë²ó¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¡£Àè¤Ë²ó¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¤â¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£Â¤ÏÁ´Éô¤¬¤¤¤¤¡×¡£µ¤¹ç¡¢Àû²ó¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¹¥¥Ñ¥ï¡¼¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤Ê1¾¡¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Á°Àá¤Î½»Ç·¹¾°ìÈÌÀï¤ÎÍ¥¾¡Àï1¹æÄú¤Ï¡¢Á°ÉÕ¤±À¾ÅçµÁÂ§¤äÀÖ´äÁ±À¸¤é¤òÀ©¤·¤ÆÆ¨ÁöV¤ò¾þ¤Ã¤¿ÂçÃÓ¡£¡ÖÁ°²ó¤Î¥¤¥óÀï¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£2Ï¢Â³¤Ç°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¥¤¥óÀï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢ÃÏÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£4ÆüÌÜ¤Ï3R5¹æÄú¡¢11R3¹æÄú¤Î2Áö¡£¡Ö½àÍ¥¤ÎÆâÏÈ¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÊÃÏ¸µ¤Î¡ËÅìµþ»ÙÉô¤¬¡ÊÆÀÅÀÎ¨¾å°Ì¤Ë¡Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤³Ú¤Ë¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¡£Î×ÀïÂÖÀª¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£