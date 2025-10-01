投開票日まであと3日となった自民党の総裁選挙では、野党との連携のあり方が焦点のひとつとなっています。「news every.」の鈴江奈々キャスターは1日、日本維新の会の藤田文武共同代表を直撃し、「連立の可能性」を聞きました。

■総裁選候補者らと対談 手応えは

――自身のユーチューブチャンネルを作りましたよね？

日本維新の会 藤田共同代表

「最近やっとやれやれと言われて、決断して作りました」

――あまり気が進まなかったんですか？

日本維新の会 藤田共同代表

「あまり得意じゃなかったんですけれども。恥ずかしいから」

藤田氏は、動画配信サイトで総裁選候補者らと対談をしました。

――（候補者たちの）印象の変化、手応えはありましたか？

日本維新の会 藤田共同代表

「課題の共有や危機認識、そういったものは、おおむね重なるところが多いなというふうには思いました」

「（政策を）実行するエネルギーやその手法のまっすぐさが、大きく違うということは、どの候補からも感じたこと。そこに踏み込んでいけるかが、たぶん日本の政治を変えていける、国民の生活をよくしていくことにつながるんじゃないかなと」

■「非常に大きな分岐点に」自公との連立の可能性は

日本維新の会はいま、自公との連立の可能性が注目されています。連立の可能性について聞いてみました。

――連立を組む可能性は何％くらいですか？

日本維新の会 藤田共同代表

「％は分かりませんが、まだテーブルにもついてませんし、オファーされるかも分かりませんけれども、自民党が連立の拡大も含め、テーブルにつきたいということであれば、真摯には受けたい。我が党も非常に大きな分岐点になるような話ですから、簡単ではない」

過去には公明党以外にも自民党と連立を組んだ政党がありましたが、そのほとんどが現在、残っていません。

日本維新の会 藤田共同代表

「自民党とかつて連立や組んだ政党は、ほとんどなくなっていきました。それくらい自分たちが政策に捨て身で実現できるか、踏み込めない限りは、私は政党間の合意はあり得ない」

■連立入りの条件 新総裁に求めることは

連立入りの条件にどのようなことを求めるのでしょうか。

日本維新の会 藤田共同代表

「一番大事なのは私たちは選挙で訴えた、2本柱である社会保障改革そして副首都構想。これは必須だと思います」

――この2つは必須？

日本維新の会 藤田共同代表

「ただそれだけじゃなくてやっぱり経済対策でも、私たちについては減税政策を訴えてますし、短期・中期・長期これらのさまざまな心合わせがないと、思ってるよりも非常に重たい話であります」

――新総裁に求めること

日本維新の会 藤田共同代表「とにかく安定よりも改革や突破。これが日本の政治に一番必要なことだと思います。現状を打破していく覚悟を求めたいと思います」