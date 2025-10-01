出産は命がけなのに、甘く考えている男性もいるようです。旦那さんがそのタイプだと、無神経さに傷ついたり、怒りを感じたりすることもあるでしょう。そんなときにビシッと叱ってくれる人がいると助かりますよね。今回は、モラハラ発言をした夫が父に説教された話をご紹介いたします。

産後の病院で説教

「出産を終えた次の日、夫が病院に来てくれたのですが『産後ってもっと動けないのかと思ったけど、案外元気そうじゃん』『やっぱ子育てってお金かかるよなー』『いつから働ける？』と聞いてきたんです。産後すぐにこんなことを聞くなんて、どうかしてますよね……。

夫は私のことが元気そうに見えたらしいけど、体のあちこちが痛いし寝不足だし言い返す気力もなくてスルーしてたら、一緒にいた父が『なんて言った？』『今この状態を見てよくそんなことが言えるなぁ！』とブチ切れ。父の特大の雷が落ちて、夫は自分の無神経さを反省し謝ってくれました」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ いつ働けるかなんて、産後すぐにする話ではないですよね。それよりも奥さんの体の心配をするのが先だと思いますが……。お父さんのおかげで救われましたね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。