教員グループによる盗撮画像共有事件で6人目の逮捕者。自ら「盗撮行為を行った」と供述していることが分かりました。

逮捕されたのは、東京都豊島区立池袋第三小学校の教諭・澤田大樹容疑者34歳です。警察によりますと、澤田容疑者は女子児童の裸を写したポルノ画像などを所持した疑いがもたれていて、警察の取り調べに「SNSで入手した」と容疑を認めているということです。

澤田容疑者は、女児の盗撮画像などを共有する教員のグループチャットに参加していて、自らも「盗撮行為を行った」と供述しているということです。

グループチャットには小中学校の教員10人近くが参加していたとみられ、グループの開設者で名古屋市の小学校教諭・森山勇二被告（42）をはじめ、6人がこれまでに逮捕されています。

きょうメンバーの1人 横浜市の小学校教諭の初公判が…

そしてきょう、このうちの一人、横浜市の小学校教諭小瀬村史也被告（37）の初公判が名古屋地裁で開かれました。小瀬村被告は、7歳の女子児童の下着を盗撮し、動画をグループチャットで共有した罪や、8歳の女子児童に自身の下半身を押しつけるわいせつな行為をした罪などに問われています。

証言台に立った小瀬村被告は「間違いありません」と起訴内容を認め、「大変申し訳ありませんでした」と謝罪しました。続く冒頭陳述で、検察は「グループ開設者の森山勇二被告に誘われ、去年8月ごろからグループチャットで盗撮した動画を投稿し合っていた」などと指摘しました。