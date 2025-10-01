福岡大10番FW合戸晴矢、2027年の鳥栖加入が内定「勝利に貢献できる選手になれるよう全力を尽くしていきます」
サガン鳥栖は1日、福岡大のFW合戸晴矢(21)が2027シーズンから新加入することが内定したと発表した。
合戸は福岡大で10番を背負う3年生。クラブは公式サイトで「スピードを活かしたドリブル突破とシュート力が持ち味。高い得点能力に加え、攻守において献身的にハードワークできる選手」とプレースタイルを紹介している。
本人は加入内定にあたり、「ピッチに立てる日を目指し、日々の練習から謙虚に、そして貪欲に取り組み、サガン鳥栖の勝利に貢献できる選手になれるよう全力を尽くしていきます」と語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW合戸晴矢
(ごうと・はるや)
■生年月日
2004年5月8日(21歳)
■出身地
福岡県
■身長/体重
177cm/73kg
■経歴
FC LAPASION U12-FC LAPASION U15-福岡大若葉高-福岡大
■プレースタイル
スピードを活かしたドリブル突破とシュート力が持ち味。
高い得点能力に加え、攻守において献身的にハードワークできる選手。
■コメント
「この度、2027シーズンよりサガン鳥栖に加入することが決まりました。福岡大学の合戸晴矢です。
ここまでサッカーを続け、プロという大きな舞台に立つことができたのは、これまで自分に携わってくださった指導者の方々、チームメイト、そして常に支えてくれた家族のおかげです。その一つひとつのご縁とご指導が、自分の土台となり、今の自分を作ってくださいました。この場をお借りして心より感謝申し上げます。
サガン鳥栖という伝統あるクラブの一員としてプロキャリアをスタートできることを誇りに思うと同時に、その責任の重さも強く感じています。ピッチに立てる日を目指し、日々の練習から謙虚に、そして貪欲に取り組み、サガン鳥栖の勝利に貢献できる選手になれるよう全力を尽くしていきます。
最後に、サガン鳥栖に関わる全ての皆様、そしてこれまで応援してくださった全ての方々に、これからも温かいご声援をいただけるような選手になれるよう努力して参ります。どうぞよろしくお願いいたします。」
合戸は福岡大で10番を背負う3年生。クラブは公式サイトで「スピードを活かしたドリブル突破とシュート力が持ち味。高い得点能力に加え、攻守において献身的にハードワークできる選手」とプレースタイルを紹介している。
本人は加入内定にあたり、「ピッチに立てる日を目指し、日々の練習から謙虚に、そして貪欲に取り組み、サガン鳥栖の勝利に貢献できる選手になれるよう全力を尽くしていきます」と語った。
●FW合戸晴矢
(ごうと・はるや)
■生年月日
2004年5月8日(21歳)
■出身地
福岡県
■身長/体重
177cm/73kg
■経歴
FC LAPASION U12-FC LAPASION U15-福岡大若葉高-福岡大
■プレースタイル
スピードを活かしたドリブル突破とシュート力が持ち味。
高い得点能力に加え、攻守において献身的にハードワークできる選手。
■コメント
「この度、2027シーズンよりサガン鳥栖に加入することが決まりました。福岡大学の合戸晴矢です。
ここまでサッカーを続け、プロという大きな舞台に立つことができたのは、これまで自分に携わってくださった指導者の方々、チームメイト、そして常に支えてくれた家族のおかげです。その一つひとつのご縁とご指導が、自分の土台となり、今の自分を作ってくださいました。この場をお借りして心より感謝申し上げます。
サガン鳥栖という伝統あるクラブの一員としてプロキャリアをスタートできることを誇りに思うと同時に、その責任の重さも強く感じています。ピッチに立てる日を目指し、日々の練習から謙虚に、そして貪欲に取り組み、サガン鳥栖の勝利に貢献できる選手になれるよう全力を尽くしていきます。
最後に、サガン鳥栖に関わる全ての皆様、そしてこれまで応援してくださった全ての方々に、これからも温かいご声援をいただけるような選手になれるよう努力して参ります。どうぞよろしくお願いいたします。」