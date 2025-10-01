この日着用するのは、大和ハウスグループ70周年記念ユニフォーム



テーマは「吉野杉と吉野桜」。

吉野中央木材様にご協力をいただき、推定樹齢300年を超える吉野杉の断面を撮影し、そのトレースしたレイヤーをいくつも重ね合わせてより力強い吉野杉の断面を創作しました。