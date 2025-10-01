「パレルモみたい」「セレッソっぽい」「J1のどこよりもカッコいい」奈良が限定着用ユニフォーム発表
奈良クラブは1日、ホームで11月8日に行われるJ3第35節・ヴァンラーレ八戸戦で「大和ハウスグループ70周年記念ユニフォーム」を着用すると発表した。
クラブは地域共創パートナーである大和ハウス工業をマッチデーパートナーとして、同試合で「DAIWA HOUSE GROUP DAY 2025」を開催。この日限定でピンクの記念ユニフォームを着用する。
公式サイトによると、ユニフォームのテーマは「吉野杉と吉野桜」。クラブは「吉野中央木材様にご協力をいただき、推定樹齢300年を超える吉野杉の断面を撮影し、そのトレースしたレイヤーをいくつも重ね合わせてより力強い吉野杉の断面を創作。そして、吉野山の桜の花が乱舞する様子を装飾としてあしらいました」と紹介している。
ユニフォーム画像を公開したクラブ公式X(旧ツイッター/@naraclub_info)に対し、「素晴らしい記念ユニ!」「センス良すぎ」「めちゃくちゃいい!」「きれいなピンク」「パレルモみたい」「セレッソよりセレッソっぽい」「最高のデザイン」「J1のどのユニフォームよりもマジでカッコいい!」「やっぱり奈良クラブのユニフォームってJでも抜けてデザインいい気がする」と絶賛の声が続々と寄せられた。
