神戸vsメルボルン・C スタメン発表
[10.1 ACLEリーグステージ第2節](ノエスタ)
※19:00開始
主審:ルスタム・ルトフリン
副審:サンジャル・シャユスポフ、アクマル・ギヤソフ
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 71 権田修一
DF 2 飯野七聖
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 16 カエターノ
DF 31 岩波拓也
MF 14 汰木康也
MF 30 山内翔
MF 52 濱崎健斗
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 29 小松蓮
控え
GK 1 前川黛也
GK 32 ウボング・リチャード・マンデー
DF 24 酒井高徳
DF 4 山川哲史
MF 18 井出遥也
MF 25 鍬先祐弥
MF 56 里見汰福
MF 58 大西湊太
FW 35 冨永虹七
FW 51 瀬口大翔
FW 55 宮原勇太
FW 9 宮代大聖
監督
吉田孝行
[メルボルン・シティ]
先発
GK 1 パトリック・ビーチ
DF 13 ナサニエル・アトキンソン
DF 16 アジズ・ベヒッチ
DF 22 ヘルマン・フェレイラ
DF 26 サミュエル・スープライアン
DF 27 カイ・トレウィン
DF 36 ハリソン・シリントン
MF 19 ゼイン・シュライバー
MF 39 エミン・ドゥラコビッチ
FW 10 金森健志
FW 47 カヴィアン・ラハマニ
控え
GK 33 ダコタ・オクセンハム
DF 34 ジェイデン・ネコフスキー
DF 45 ライアン・カルムズ
DF 48 マシュー・ベイカー
MF 38 ベッカム・ベイカー
MF 53 アングス・マッキントッシュ
FW 11 エルバサン・ラシャニ
FW 15 アンドリュー・ナバウト
FW 44 ベシャン・クトレシ
FW 46 アキーム・ジェラルド
FW 51 ルーク・ベクヴィノフスキー
監督
アウレリオ・ヴィドマー
