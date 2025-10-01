ÂçÊ¬¤¬¼¯²°ÂÎ°éÂçMFµÈÀî·É¿Ê¤ÎÍèµ¨¿·²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ï1Æü¡¢¼¯²°ÂÎ°éÂç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMFµÈÀî·É¿Ê(22)¤ÎÍèµ¨¿·²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎµÈÀî¤Ï¡¢¼¼ÍöÂçÂôFC¤«¤éJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡ÅçU-15¡¦U-18¤ò·Ð¤Æ¼¯²°ÂÎ°éÂç¤Ø¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Öº¸Íø¤¤ò³è¤«¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¿ä¿ÊÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¹¶·âÌÌ¤ÇÁê¼ê¼éÈ÷¤òÀÚ¤êÊø¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¿ÍÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢´ÊÃ±¤ËÆÍÇË¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÀî¤Ï²ÃÆþÆâÄê¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î³Ú¤·¤µ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢Æü¡¹ÀÚâøÂöËá¤·¤¿Ãç´Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â·É¿Ê¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤ò·É¤¤¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üMFµÈÀî·É¿Ê
(¤è¤·¤«¤ï¡¦¤±¤¤¤·¤ó)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2003Ç¯7·î26Æü(22ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
170cm/65kg
¢£·ÐÎò
¼¼ÍöÂçÂôFC-JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡ÅçU-15-JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡ÅçU-18-¼¯²°ÂÎ°éÂç
¢£ÆÃÄ§
º¸Íø¤¤ò³è¤«¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¿ä¿ÊÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¹¶·âÌÌ¤ÇÁê¼ê¼éÈ÷¤òÀÚ¤êÊø¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¿ÍÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢´ÊÃ±¤ËÆÍÇË¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø¤ÎµÈÀî·É¿Ê¤Ç¤¹¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î³Ú¤·¤µ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢Æü¡¹ÀÚâøÂöËá¤·¤¿Ãç´Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â·É¿Ê¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤ò·É¤¤¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎµÈÀî¤Ï¡¢¼¼ÍöÂçÂôFC¤«¤éJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡ÅçU-15¡¦U-18¤ò·Ð¤Æ¼¯²°ÂÎ°éÂç¤Ø¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Öº¸Íø¤¤ò³è¤«¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¿ä¿ÊÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¹¶·âÌÌ¤ÇÁê¼ê¼éÈ÷¤òÀÚ¤êÊø¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¿ÍÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢´ÊÃ±¤ËÆÍÇË¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üMFµÈÀî·É¿Ê
(¤è¤·¤«¤ï¡¦¤±¤¤¤·¤ó)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2003Ç¯7·î26Æü(22ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
170cm/65kg
¢£·ÐÎò
¼¼ÍöÂçÂôFC-JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡ÅçU-15-JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡ÅçU-18-¼¯²°ÂÎ°éÂç
¢£ÆÃÄ§
º¸Íø¤¤ò³è¤«¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¿ä¿ÊÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¹¶·âÌÌ¤ÇÁê¼ê¼éÈ÷¤òÀÚ¤êÊø¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¿ÍÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢´ÊÃ±¤ËÆÍÇË¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø¤ÎµÈÀî·É¿Ê¤Ç¤¹¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î³Ú¤·¤µ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢Æü¡¹ÀÚâøÂöËá¤·¤¿Ãç´Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â·É¿Ê¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤ò·É¤¤¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×