グラビアアイドルやタレントとして活動する相沢菜々子が自身のXにアップした“寝そべり脚長ショット”に驚きの声があがっている。

福岡県出身の相沢は、2017年11月、日本スイムスーツ協会のキャンペーンガールとしてデビュー。2018年からレースクイーンとして活動を始め、2023年にレースクイーンを卒業し、2024年7月に初の写真集『N』を発売した。

スポーツ紙記者が言う。

「相沢さんは身長173cmの高身長と9頭身に加え、クラシックバレエで培ったという、身体の軟らかさを示す軟体BODYがアピールポイントとなっていて、＜173cm 9頭身 軟体＞をキャッチフレーズにしています」

9月27日に自身のXに《173cm 9頭身 軟体 ヘッダーに向いている写真撮ってもらった！！脚長くみえる！！嬉しい！！》とポスト。黒のハイレグ水着を着用し、腹ばいに寝そべり、上体を起こした自身のショットを公開した。

この写真は話題を呼び、Xには

《股下110cmにしか見えない》

《脚長すぎ》

《長く見えるというか…確実に長い!!》

《スタイルが良いなんてレベルじゃねえぞ》

などと相沢の脚の長さに驚く声が寄せられている。

女優としても活動している相沢は、11月14日から愛知県名古屋市の御園座で公演が始まる『純烈 御園座初座長公演』に出演予定だ。

「相沢さんは今年の5月にも、お腹の前で棒を横に両手で持つと、そのまま肩を回転させて棒をお尻まで動かす動画を公開し、柔軟性の高さを改めて披露していました。こういった身体能力の高さや抜群のスタイルは舞台上ではとくに映えるので、女優としても活躍の場は広がりそうです」（前出のスポーツ紙記者）

相沢の“脚長スタイル”も含めて、今後も注目を集めそうだ。