10月1日までに、元KAT-TUNの上田竜也が自身のInstagramを更新。投稿した写真には、元SexyZoneのマリウス葉が写っており、ファンが歓喜の声をあげている。

上田は、《ちょまっ嘘だろ？》と投稿。さらに《マ、マリウス お前そんなデカかったっけ？久々に会ったけど成長しすぎじゃね？》と綴り、身長を小さく見せた上田の横にマリウスが立ち、身長差を強調したショットをアップした。

「マリウスさんは、2011年1月、旧ジャニーズ事務所に入所し、同年11月にSexyZoneとしてデビューしました。11年の活動を経て、2022年12月31日に開催された『ジャニーズカウントダウン 2022-2023』への出演を最後に、Sexy Zoneを卒業、芸能界も引退しました」（芸能ジャーナリスト）

Instagramのコメント欄は異色のコラボに大盛り上がりとなったが、一部のファンは《そのネックレスってまさか…..》《ネックレスがもうほんとに》と、マリウスが着用していたネックレスに注目していた。

「写真に写るマリウスさんは、ネイビーのジャケットを羽織り、胸元にはゴールドに光るパズルのピース型のネックレスを付けていました。

マリウスさんは、2024年3月、中島健人さんが卒業し、SexyZoneの名で活動する最後のライブに参加した際、5人でお揃いのパズル型のネックレスをプレゼントしていたんです。今回着用しているネックレスが、当時のものなのではないかと考える人もいたようです」（前出・芸能ジャーナリスト）

当時のSexyZoneを思い出すアイテムにファンの喜びは止まらないが、さらに、このタイミングでマリウスとのツーショットを公開した上田にも感謝が寄せられている。

「じつは、この写真がアップされた9月29日は、SexyZoneが結成され、デビューが発表された記念すべき日だったんです。SexyZoneファンにとって大切な日に、マリウスさんを登場させた上田さんの粋な演出に、ファンは感動すら覚えたようです。ファン思いの上田さんらしい投稿となりましたね」（前出・芸能ジャーナリスト）

事務所を去っても、その絆は強いようだ。