板野友美、3歳長女との“夏の思い出”ショット公開「ほんとそっくりでかわいい」「ともちんの目が優しいママさん」 夫はヤクルト投手・高橋奎二
プロ野球の東京ヤクルトスワローズ・高橋奎二投手（28）の妻でタレントの板野友美（34）が1日、自身のインスタグラムを更新。長女（3）との「#夏の思い出」を公開した。
【写真】「ほんとそっくりでかわいい」板野友美＆3歳長女の“夏の思い出”ショット
投稿では、花火を見上げる長女と、それを優しく見守る板野の姿などを収めた14枚の写真を披露。甚平姿で夜空を眺める長女に寄り添う板野は、母としての穏やかな表情を見せている。
板野は「いつの間にか10月でびっくり。夏の思い出たくさんまだ載せたい」とコメントを添えた。
この投稿にファンからは「ともちんとベビちんほんとそっくりでかわいい」「ともちんの目が優しいママさんになってる」「楽しそうな顔が見れて幸せ」「本当に可愛い 仲良し姉妹みたい」「素敵な思い出の写真」「花火キレイ」などのコメントが寄せられている。
