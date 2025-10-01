「俺がルールだ」と開き直るクズ上司に給与も騙し取られた！シンママが体験したブラック職場の実態【作者に聞いた】
ライブドアブログやInstagram(@yuppe2)でエッセイ漫画を執筆する漫画家のゆっぺさん。電子書籍が発売された「無能クズ上司への逆襲 32歳シンママはブラック職場から逃げ出したい」は、ゆっぺさんが実際に体験したブラック職場での出来事を描いた作品だ。
本作の主人公ゆきは、1人娘を持つシングルマザー。以前の職場の上司・折川から「給料は1.3倍出す」という好条件でスカウトされ転職する。しかし、折川はスタッフに暴言を吐き、悪いことはすべて人に押し付ける傍若無人な人物だった。さらに、お客様にも「俺の店だから俺がルールだ」と開き直り、暴言を繰り返すようになる。
非常識で不快な折川のエピソードが満載の本作だが、給与面は大丈夫だったのだろうか。ゆっぺさんは、「退職後に支払われたお給料が何故か減らされていました」と笑いながら明かす。辞めさせられたアルバイトたちも退職後にお金で揉めていたため、折川が常習的に行っていたのかもしれないと話した。
ゆっぺさんに「ここは特に見てほしい」と思うシーンを尋ねると、本編とはズレるが、里親制度について語っている女性のセリフだと答えた。この女性のように自分もなりたいと思い、すべての人間関係において必要なことだと感じたという。
ほかに印象的なエピソードについて聞くと、やはりネットで誹謗中傷されたエピソードが強烈だったと振り返る。自分でも「よく犯人がわかるな」と思う出来事だったそうだ。
近年、企業のホワイト化が進んでいるとはいえ、ブラック職場はまだまだ存在する。本作で描かれるエピソードは、まさに「こんな人いる」「うちの上司と同じ」と共感する読者も多いだろう。パワハラやモラハラへの対応法なども参考になるので、ぜひ「無能クズ上司への逆襲 32歳シンママはブラック職場から逃げ出したい」を読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)
