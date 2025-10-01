日本郵便で配達員の点呼が不適切だった問題をめぐり国土交通省は、八代市の泉郵便局に対し所有する軽自動車1台を153日の使用停止とする行政処分を行いました。



日本郵便で、配達員の体調や飲酒の有無などを確認する点呼が適切に行われていなかった問題で、国土交通省は1日、全国111の郵便局に対し10月8日から車両の一部を最長160日間、使用停止とする行政処分を行いました。

日本郵便によりますと処分を受けた郵便局では、点呼が行われなかったり、必要なアルコールチェックなどが漏れたりしていたということです。





熊本県内で処分を受けるのは八代市の泉郵便局で、所有する軽自動車1台が153日の使用停止となります。泉郵便局の軽自動車は1台で、荷物などの配達や集荷を行っています。



日本郵便は停止期間の対策として「他の運送会社への委託や近隣の郵便局に応援を仰ぐ」として、荷物などの配送や集荷に影響が出ないようにしていく方針です。

また再発防止として配達員へ点呼の理解度のチェックや、原則対面での実施をデジタルでもできるようにするなど改善を進めているということです。