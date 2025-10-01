シンガーソングライターの十明が、セカンドデジタルEP「1R+1」（読み：ワンルームプラスワン）を10月15日（水）にリリースすることが決定した。

昨年末にリリースしたフルアルバム『変身のレシピ』を経てセカンドフェーズの幕開けとしてリリースされる今作のコンセプトは、一人暮らしの女の子のワンルームを舞台に描かれるラブソング集。今年に入って立て続けに配信リリースした「月並」、「クズ男撃退サークル」に加え、春に行われたワンマンライブで初披露された「ねぇねぇ先輩」、そして自身初のドラマ主題歌に決定した「GRAY」を含む全5曲を収録する。

「GRAY」はフジテレビ月9ドラマ枠『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』主題歌に起用され、ドラマの初回放送にあわせて10月6日（月）に先行リリースされることも決定した。

「初のドラマ主題歌とは思えない素晴らしい曲を届けていただきました」とプロデューサー成河広明氏も太鼓判を押している主題歌「GRAY」。ドラマ公式SNS、フジテレビ公式YouTubeでは、主題歌が流れる本編予告60秒ver.が公開されている。

十明は今作をひっさげ、11月に東名阪クアトロワンマンツアーを開催する。現在チケット一般受付中。

2nd Digital EP「1R+1」（読み：ワンルームプラスワン）

2025年10月15日 配信スタート

＜収録曲＞

月並

クズ男撃退サークル

GRAY

ねぇねぇ先輩

ねばーえばーらんど

「GRAY」先行配信

2025年10月6日(月) 配信スタート

https://lnk.to/toaka_GRAY

※上記リンクは10/6(月)0:00〜有効

フジテレビ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』

10月6日スタート 毎週（月）21時〜21時54分 ※初回15分拡大

≪出演者≫

沢口靖子、安田 顕、横山 裕、黒島結菜、一ノ瀬 颯、馬場園 梓、金田 哲、松角洋平、白本彩奈／板谷由夏ほか

≪脚本≫鈴木洋介、市東さやか、阿部凌大

≪音楽≫KOHTA YAMAMOTO

≪主題歌≫十明「GRAY」(EMI Records/UNIVERSAL MUSIC)

≪プロデュース≫成河広明（フジテレビ）

≪プロデューサー≫足立遼太朗（フジテレビ）、郄丸雅隆（共同テレビ）、佃 敏史（共同テレビ）

≪演出≫田中 亮（フジテレビ）、城宝秀則（共同テレビ）、都築淳一（共同テレビ）、木下高男（共同テレビ）

≪制作≫フジテレビ

≪制作著作≫共同テレビ ■十明 コメント

「私たちの生活には、膨大な情報やつながりが張り巡らされ、便利であると同時に惑わされてしまうこともあります。思いがけないものとつながってしまった時、私たちは何を信じればいいのか、その想（おも）いをこの楽曲に込めました。リアルな社会の姿を映し出す『絶対零度』という作品に、“声”として参加し、皆さんとつながれることをとてもうれしく思っています」 ■主演：沢口靖子さん コメント

「なんて透明感ある美しく繊細な響きでしょう。幸せを求めて迷い込んでしまった者の儚（はかな）い折れそうな心のよう・・・そして情報社会の闇に光となって手を差し伸べようとする奈美たち“DICT”のメンバーの志の高さのようでもあり・・・ドラマの世界感を包み込んでくれるすてきな楽曲ですね。十明さん、ありがとうございます。この主題歌と共にドラマも楽しんで頂けたらうれしいです」 ■プロデュース：成河広明（フジテレビ）さんコメント

「『絶対零度』は私たちの日常生活を脅かす数々の犯罪に立ち向かう刑事たちの姿を描く警察ドラマです。姿の見えない情報犯罪者から人々を守るDICTを描く物語を考えながら、ずっと音楽配信サービスやSNS、ラジオなどでドラマの世界観を届けてくれる“声”を探していました。情報犯罪という暗闇に無限に広がる、冷たい恐怖に怯み、キーボードを打つ指が止まってしまった時、偶然スマホから流れて来たのが十明さんの曲でした。儚（はかな）さの中に秘めた強さ、何より静かに心に残る“声”に文字通り釘付けになりました。曲の方向性から楽器構成、物語のテーマまで何度もやり取りをさせてもらい、十明さんから初のドラマ主題歌とは思えない素晴らしい曲を届けていただきました。この曲がドラマとともに多くの皆様の心に響いてくれることを願っています」 【公式HP】https://www.fujitv.co.jp/zettaireido/

【公式X】https://x.com/zettai_0_jouhan

【公式Instagram】https://www.instagram.com/zettai_0_jouhan/

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@zettai_0_jouhan

＜十明 QUATTRO TOUR 2025＞

2025年11月3日(月祝) 愛知・名古屋クラブクアトロ OPEN 16:45 / START 17:30

2025年11月15日(土) 大阪・梅田クラブクアトロ OPEN 16:45 / START 17:30

2025年11月30日(日) 東京・渋谷クラブクアトロ OPEN 16:30 / START 17:30 ※チケット発売中

イープラス：https://eplus.jp/toaka/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/toaka/

ローソンチケット：https://l-tike.com/toaka/

