レッズとのWCS初戦でドジャース先勝

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に「1番・DH」で先発出場し、2本の本塁打で10-5先勝に貢献。試合終了直後にはマウンド上で儀式も行った。

大谷は初回の第1打席で、相手先発グリーンから打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）という爆速弾を放ったが、これだけでは終わらない。

6回の第4打席では3番手フィリップスと対戦。変化球をとらえると、打球速度113.5マイル（約182.7キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）という特大の一発を右中間スタンドに突き刺した。

10得点を挙げ、レッズに先勝。地区シリーズ進出に王手をかけた直後、大谷の姿はマウンド上にあった。

ゆったりしたフォームでシャドーピッチング。今季たびたび見られた光景で、その後にナインとハイタッチをかわした。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マケイン記者は、自身のXにこのシーンの動画を投稿。「ドジャースの勝利後にマウンドでエア投球をするショウヘイの姿は、いつだって最高だ」との文章を添えた。

大谷はWCS第3戦での登板が有力視されているが、1日（日本時間2日）に勝利すれば第3戦はない。「第3戦がなかったらショウヘイはいつ投げるのか」と問われたロバーツ監督は、「たぶん最初の2試合のうちのどちらかになる可能性がある」と地区シリーズ序盤での登板を示唆している。



（THE ANSWER編集部）