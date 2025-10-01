宮川愛李が、約4年半ぶりとなるニューアルバムを今冬から来春にかけて2作リリースすることが決定した。第1弾として、2025年12月3日(水)にミニアルバム『愛恋路(よみ：あいれんじ)』をリリースする。

2024年3月にリリースしたDigital Single「弱虫」以降、セルフプロデュースという形で楽曲をリリースし続けている宮川愛李。セルフプロデュース楽曲を収録したアルバム制作は今回が初めてで、これまでの音楽活動を振り返る良いきっかけになったという。自身が望む理想の姿と、周りに望まれる姿との乖離に苛まれながらも自身の心を千切るようにして作られた渾身作だ。

収録曲は、TVドラマ主題歌「キミトソーダ」、セルフプロデュース楽曲「「ただし好きとは言ってない！！」」、「ノベル」、「仮、おとぎ話」に加え、新曲2曲を収録。恋が始まった瞬間の炭酸のように弾ける気持ちを歌った楽曲や、恋心の不安定さやもどかしさを歌った楽曲、”叶わぬ想いでも伝えたい”と願う恋心を魔法に例えて歌った楽曲など、恋愛をテーマにした等身大の感情が作品に余すことなく表現されている。

表題曲「愛恋路」は軽快にスイングしたサウンドに、恋をした時に覚える独占欲や依存心を包み隠すことなく受け入れた、愚かしくも愛おしい人間らしさを表現した楽曲。

▲宮川大聖

さらに、新曲「ぼくのかみさま、feat.宮川大聖」では実兄であるアーティスト宮川大聖との初のコラボレーションが実現した。デビュー前には兄妹でカバー曲動画の投稿や、互いのライブのゲスト出演という形で共演をするなど、それぞれの活動をおこなっていたが、今回は宮川愛李がセルフプロデュースした新曲で、兄妹による初の本格的なコラボが実現。デビュー時に宮川大聖から提供を受けた「欠落カレンドラ」以来、楽曲面でのコラボは6年ぶりとなる。

■宮川愛李コメント

この度、約4年半ぶりとなるアルバムをリリースすることが決定しました。

これまで配信してきたセルフプロデュース楽曲に加え、実兄・宮川大聖との初コラボ楽曲も収録しています。

心の奥で濁し続けてきた本音の輪郭を崩さないように掘り起こし、恋や愛をテーマに綴った楽曲たちを本作に込めました。

制作期間は、アーティストとしての自分とこれまで以上に向き合い、理想と現実の狭間で揺れる心をどこまで素直に音楽へ落とし込めるか模索してきました。

生きていく中で生まれるあらゆる感情を抱きしめ、この作品に注ぎ込むことができたと感じています。

漠然とした想いに居場所を与えてくれる音楽という存在を通して、私が描く世界を少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。

12月にはワンマンライブを開催し、来春には第2弾となるミニアルバムのリリースも控えています。

今後の宮川愛李の活動にも、どうぞご期待ください。

ミニアルバム『愛恋路』

2025年12月3日(水)発売

品番：JBCN-9006

税抜\2,273 / 税込\2,500

商品形態：CD ※シリアルコード封入（詳細は後日発表） CD収録曲

1​. 「ただし好きとは言ってない！！」

2​. キミトソーダ （TOKYO MX月曜ドラマ「おじさんが私の恋を応援しています（脳内）」オープニング主題歌）

3​. 愛恋路

4​. 仮、おとぎ話 （TOKYO MX木曜ドラマ「低体温男子になつかれました。」オープニング主題歌）

5​. ノベル

6​. 少年のひとり ※CDのみ収録

7​. ぼくのかみさま、feat​.宮川大聖 <リリースイベント>

特典会内容：お話し会・2ショット撮影会

【大阪】日時：2025年12月5日(金)

【福岡】日時：2025年12月9日(火)

【東京】日時：2025年12月21日(日)

【北海道】日時：2025年12月27日(土)

※会場は後日発表

イベント詳細：https://mykwai.net/live/hh5ha8w1u/

＜ワンマンライブ「愛恋路」＞

