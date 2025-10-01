ホロライブ・宝鐘マリン、にじさんじ人気ライバーと小学生みたいな喧嘩をしてファン爆笑「同類だw」「ノーガードの殴り合いで草」
「ホロライブ」所属のVTuber・宝鐘マリンさんが30日、「にじさんじ」ライバーであるアンジュ・カトリーナさんの「お誕生日祝ってください逆凸を開催する。アポは無い。」配信に登場。アンジュさんと小学生のようなプロレスを展開してファンを笑わせた。
【動画】人気ホロメンの弟とくっつく気満々のアンジュ・カトリーナさん（1：15：01ごろ）
9月30日に誕生日を迎えたアンジュさんからの逆凸に応えて登場したマリンさんは、アンジュさんが同事務所のさくらみこさんの弟を狙っている件について「マリンの友だちの弟を狙ってるらしいじゃん」と言及。堂々と「みこちさんの弟私のこと好きらしくて みこちのことお義姉さんって呼ぶよ」と返すアンジュさんを「そういう意味の好きじゃない 婚活すんなって」と一蹴した。
その後も「リスナーから求婚される？ ちなみにマリンはめっちゃされる」「話しおもんないから言ってんちゃうん？」など言葉の殴り合いが続き、最終的には「バカ」「カス」「うんち」と小学生の喧嘩のような言葉が飛び交う事態に。
誕生日配信とは思えない箱を超えたプロレスにリスナーからは「同類だw」「子どものケンカかw」「ノーガードの殴り合いで草」「仲いいなｗ」などの爆笑コメントが殺到している。
引用：YouTubeチャンネル「アンジュ・カトリーナ - Ange Katrina -」
