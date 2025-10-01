ジャングリアも美ら海水族館も近い！この秋「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」で過ごす最高のファミリーバカンス
過ごしやすい気候で、家族旅行にぴったりのシーズン、秋の沖縄。この夏オープンしたばかりの話題のテーマパーク「ジャングリア沖縄」と、沖縄ならではの美しい自然を一度に満喫する、欲ばりなファミリーバカンスを計画したい。
【写真で見る】全室50平方メートル以上、オーシャンフロント＆バルコニー付きの部屋
■遊びも癒やしも全部どり！「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」はバカンスにぴったり
「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」は、沖縄本島北部、「沖縄美ら海水族館」のある本部町(もとぶちょう)の美しい海岸沿いに位置する。那覇空港から車で約100分。レンタカーだけでなく、リムジンバスでもアクセスできる。
すべての部屋が4名以上でもゆったりすごせる50平方メートル以上の広さで、オーシャンフロント＆バルコニー付き。窓からはいつでも沖縄の美しい海が堪能できる。正面に見える伊江島の向こうに沈む夕陽は絶景だ。客室だけでなく、ホテル全体が広々とした造りのため、ゆったりとしたホテルステイを堪能できる。
館内にはブッフェ、バーベキュー、沖縄料理レストラン、ビアバーと多彩な飲食施設がそろい、沖縄の食材をふんだんに使用したここでしか味わえない料理を楽しめる。ホテル宿泊者専用のアウトドアプールに、1年中利用できるインドアプール、また目の前の国営沖縄記念公園エメラルドビーチは水着のまま歩いて行けるほどの近さだ。約2億年以上前の地層から湧き出る温泉やドライサウナ、ミストサウナでは、エメラルドグリーンの海を眺めながら疲れを癒やすこともできる。
■遊べるスポットがいっぱい！沖縄北部の人気観光スポットのド真ん中！
「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」は2025年7月にオープンした話題の「ジャングリア沖縄」のオフィシャル・パートナー・ホテルである点にも注目したい。オフィシャルホテル限定チケット「入場確約券」の購入権利付き宿泊プランなら、「ジャングリア沖縄」のチケットを必ず入手できるので安心だ。「ジャングリア沖縄」まで車で約26分と、「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」はオフィシャルホテルの中で最もパークに近い絶好のロケーション。さらに、ホテルからパークまでの直行バス「ジャングリア エクスプレス」を利用できるのも、かなりうれしいポイント。那覇空港からはリムジンバスでホテルまで、ホテルから直行バスに乗れば、レンタカーを利用せずに「ジャングリア沖縄」を楽しめる。
特に混雑するシーズンは、レンタカーの確保が難しいのが沖縄旅行のウィークポイント。「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」なら、「ジャングリア沖縄」だけでなく、「沖縄美ら海水族館」や「備瀬(びせ)のフクギ並木」など人気観光スポットも徒歩圏内。また、ホテルからは施設内に5台設置されているカーシェアを利用して、沖縄北部観光へ出かけることもでき、レンタカーなしの沖縄旅行が実現可能だ。
■子どものテンションMAX！海の世界が広がる「キッズルーム」も。大人も子どもも大満足な充実のホテルステイ
ファミリーでの滞在にうれしいのが、壁一面にジンベエザメやウミガメといった海の生き物たちが描かれた「オーシャンキッズルーム」と「オーシャンプレミアムキッズルーム」。部屋に一歩足を踏み入れた瞬間、そこはまるで水族館のよう。
ルーム内では靴を脱いでくつろげる設計のため、ハイハイやよちよち歩きの小さな子どもがいる家族でも安心だ。自宅のように自由に遊び回れるので、子どもたちも大満足。ほかにも子ども用の洗面スペースや、踏み台、子ども用便座、おむつ用ごみ箱なども用意されていて、きめ細やかなサポートがうれしい。
■子どものいるファミリーにやさしいサービスがいっぱい！
屋外・屋内プールには、どちらにも水深30センチのキッズプールを完備。小さな子どものプールデビューにも最適だ。屋内プールなら天候を気にすることなく、また1年中遊べるので、水着は忘れずに持っていきたい。宿泊者専用なので、安心して子どもたちと遊ぶことができ、混雑の心配もない。さらに、新設された「キッズプレイルーム」は、子どもたちが安全に思いっきり体を動かせるスペースとなっている。
オーシャンウイング1階のショップ「沖縄いちば」の隣のスペースには、シーサーの絵付けやアクセサリー作りなど、家族で楽しめるワークショップ「手作り工房」も。自分だけのオリジナル作品は子どもたちにとって、何よりもすてきな旅のお土産になるはずだ。
和・洋・中＆沖縄料理をブッフェスタイルで楽しめるオープンキッチンレストラン、オールデイダイニング「シリウス」なら、大人も子どもも好きなものが食べられるので、ファミリーにちょうどいい。
また、ブッフェにはキッズコーナーが用意されているのもポイントだ。通常のカウンターよりも低い台の上にキッズメニューが並んでいるので、子どもたちが自分でメニューを選んで好きなものを取り分けることができる。
好みのフレーバーで味付けできるポップコーンやブルーシールのアイスなど、子どもの喜ぶメニューも。また、地元の食材を使った沖縄料理のコーナーもあるので、沖縄の味を楽しんでほしい。大人も子どもも満足できるブッフェになっている。
各レストランでは離乳食を1食800円で提供している。(要事前予約)また、館内のショップでは粉ミルクやベビー用品の販売もあるので、子ども連れでも荷物を最小限におさえられる点も、小さな子どものいる家族にはうれしいポイント。子ども用パジャマも身長100センチ、120センチ、140センチの3種類を用意。ベビーベッド、ベビーカー、ベッドガードなども無料で貸し出している。
■大人も大満足！絶景温泉と限定ビールで乾杯
子どもたちが寝たあとは、パパママのご褒美タイム。ジュラ紀温泉「美ら海の湯」で遊び疲れた体をリフレッシュ。ナトリウム-塩化物強塩温泉で、源泉は地下1500メートル、なんと約1億3000万年〜2億7000万円前の「ジュラ紀」の地層から湧き出ている。日替わりでドライサウナとスチームサウナも利用できる。
風呂上がりには、オリオンビールが手掛けるホテルならではの限定醸造のクラフトビールで乾杯！これぞ、至福のひととき…！「THE ORION BEER BAR(オリオンビアバー)」では、沖縄県産のホップを使用し、特設ブルワリーで醸造家が手作業で仕込んだ特別なクラフトビールを提供。ペールエールやIPA、ヴァイツェンなどを楽しめる。ビール好き、オリオンビールファンには最高のもてなしだ。
「ジャングリア沖縄」や「沖縄美ら海水族館」、「エメラルドビーチ」と子どもと一緒に家族でめいっぱい沖縄を遊べる「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」なら、大人も子どもも大満足。子どもたちの成長の1ページを刻む、そんな特別なファミリーバカンスが待っている。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【写真で見る】全室50平方メートル以上、オーシャンフロント＆バルコニー付きの部屋
「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」は、沖縄本島北部、「沖縄美ら海水族館」のある本部町(もとぶちょう)の美しい海岸沿いに位置する。那覇空港から車で約100分。レンタカーだけでなく、リムジンバスでもアクセスできる。
すべての部屋が4名以上でもゆったりすごせる50平方メートル以上の広さで、オーシャンフロント＆バルコニー付き。窓からはいつでも沖縄の美しい海が堪能できる。正面に見える伊江島の向こうに沈む夕陽は絶景だ。客室だけでなく、ホテル全体が広々とした造りのため、ゆったりとしたホテルステイを堪能できる。
館内にはブッフェ、バーベキュー、沖縄料理レストラン、ビアバーと多彩な飲食施設がそろい、沖縄の食材をふんだんに使用したここでしか味わえない料理を楽しめる。ホテル宿泊者専用のアウトドアプールに、1年中利用できるインドアプール、また目の前の国営沖縄記念公園エメラルドビーチは水着のまま歩いて行けるほどの近さだ。約2億年以上前の地層から湧き出る温泉やドライサウナ、ミストサウナでは、エメラルドグリーンの海を眺めながら疲れを癒やすこともできる。
■遊べるスポットがいっぱい！沖縄北部の人気観光スポットのド真ん中！
「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」は2025年7月にオープンした話題の「ジャングリア沖縄」のオフィシャル・パートナー・ホテルである点にも注目したい。オフィシャルホテル限定チケット「入場確約券」の購入権利付き宿泊プランなら、「ジャングリア沖縄」のチケットを必ず入手できるので安心だ。「ジャングリア沖縄」まで車で約26分と、「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」はオフィシャルホテルの中で最もパークに近い絶好のロケーション。さらに、ホテルからパークまでの直行バス「ジャングリア エクスプレス」を利用できるのも、かなりうれしいポイント。那覇空港からはリムジンバスでホテルまで、ホテルから直行バスに乗れば、レンタカーを利用せずに「ジャングリア沖縄」を楽しめる。
特に混雑するシーズンは、レンタカーの確保が難しいのが沖縄旅行のウィークポイント。「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」なら、「ジャングリア沖縄」だけでなく、「沖縄美ら海水族館」や「備瀬(びせ)のフクギ並木」など人気観光スポットも徒歩圏内。また、ホテルからは施設内に5台設置されているカーシェアを利用して、沖縄北部観光へ出かけることもでき、レンタカーなしの沖縄旅行が実現可能だ。
■子どものテンションMAX！海の世界が広がる「キッズルーム」も。大人も子どもも大満足な充実のホテルステイ
ファミリーでの滞在にうれしいのが、壁一面にジンベエザメやウミガメといった海の生き物たちが描かれた「オーシャンキッズルーム」と「オーシャンプレミアムキッズルーム」。部屋に一歩足を踏み入れた瞬間、そこはまるで水族館のよう。
ルーム内では靴を脱いでくつろげる設計のため、ハイハイやよちよち歩きの小さな子どもがいる家族でも安心だ。自宅のように自由に遊び回れるので、子どもたちも大満足。ほかにも子ども用の洗面スペースや、踏み台、子ども用便座、おむつ用ごみ箱なども用意されていて、きめ細やかなサポートがうれしい。
■子どものいるファミリーにやさしいサービスがいっぱい！
屋外・屋内プールには、どちらにも水深30センチのキッズプールを完備。小さな子どものプールデビューにも最適だ。屋内プールなら天候を気にすることなく、また1年中遊べるので、水着は忘れずに持っていきたい。宿泊者専用なので、安心して子どもたちと遊ぶことができ、混雑の心配もない。さらに、新設された「キッズプレイルーム」は、子どもたちが安全に思いっきり体を動かせるスペースとなっている。
オーシャンウイング1階のショップ「沖縄いちば」の隣のスペースには、シーサーの絵付けやアクセサリー作りなど、家族で楽しめるワークショップ「手作り工房」も。自分だけのオリジナル作品は子どもたちにとって、何よりもすてきな旅のお土産になるはずだ。
和・洋・中＆沖縄料理をブッフェスタイルで楽しめるオープンキッチンレストラン、オールデイダイニング「シリウス」なら、大人も子どもも好きなものが食べられるので、ファミリーにちょうどいい。
また、ブッフェにはキッズコーナーが用意されているのもポイントだ。通常のカウンターよりも低い台の上にキッズメニューが並んでいるので、子どもたちが自分でメニューを選んで好きなものを取り分けることができる。
好みのフレーバーで味付けできるポップコーンやブルーシールのアイスなど、子どもの喜ぶメニューも。また、地元の食材を使った沖縄料理のコーナーもあるので、沖縄の味を楽しんでほしい。大人も子どもも満足できるブッフェになっている。
各レストランでは離乳食を1食800円で提供している。(要事前予約)また、館内のショップでは粉ミルクやベビー用品の販売もあるので、子ども連れでも荷物を最小限におさえられる点も、小さな子どものいる家族にはうれしいポイント。子ども用パジャマも身長100センチ、120センチ、140センチの3種類を用意。ベビーベッド、ベビーカー、ベッドガードなども無料で貸し出している。
■大人も大満足！絶景温泉と限定ビールで乾杯
子どもたちが寝たあとは、パパママのご褒美タイム。ジュラ紀温泉「美ら海の湯」で遊び疲れた体をリフレッシュ。ナトリウム-塩化物強塩温泉で、源泉は地下1500メートル、なんと約1億3000万年〜2億7000万円前の「ジュラ紀」の地層から湧き出ている。日替わりでドライサウナとスチームサウナも利用できる。
風呂上がりには、オリオンビールが手掛けるホテルならではの限定醸造のクラフトビールで乾杯！これぞ、至福のひととき…！「THE ORION BEER BAR(オリオンビアバー)」では、沖縄県産のホップを使用し、特設ブルワリーで醸造家が手作業で仕込んだ特別なクラフトビールを提供。ペールエールやIPA、ヴァイツェンなどを楽しめる。ビール好き、オリオンビールファンには最高のもてなしだ。
「ジャングリア沖縄」や「沖縄美ら海水族館」、「エメラルドビーチ」と子どもと一緒に家族でめいっぱい沖縄を遊べる「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」なら、大人も子どもも大満足。子どもたちの成長の1ページを刻む、そんな特別なファミリーバカンスが待っている。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。