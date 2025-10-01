日本サッカー協会の審判委員会は１日、都内でメディア向けのレフェリーブリーフィングを開催した。扇谷健司委員長、佐藤隆治審判マネジャーが出席し、実際にＪリーグで起きた事象７例を紹介した。

＊ ＊ ＊

Ｊ２第２９節「札幌―いわき」において、前半３６分に札幌ＭＦ荒野拓馬、後半５分に札幌ＦＷマリオセルジオが退場した２つの事象について、審判委員会はどちらも主審の判定を支持する見解を示した。

一発退場となった荒野のスライディングタックルについて、佐藤氏は「フルインパクトではない。けがをさせてやろうというタックルではない」とし、荒野の足が相手選手に「フルインパクト」したわけではないとした上で、スピードをつけたタックルだったこと、膝が伸びている状態だったこと、そして主審が接触度合いがわかる場所で確認していたことから、判定を支持するとした。

完全に赤（レッドカード）、または完全に黄色（イエローカード）と言い切れる事象ではなく、主審の裁量に委ねられるシーンとなったが「選手の安全を守る意味でも、カードの色は重要」（佐藤氏）とした。

マリオセルジオの事象は、相手選手を足裏で踏む行為にレッドカードが提示されたもの。佐藤氏は「避けられるかどうかは議論があると思うが、踏みつけていると判断できる」とコメント。「もし同じ状況で（踏まれそうな選手が）味方だったら、同じアクションをしたかどうかも判断（材料）の１つ」と見解を示した。