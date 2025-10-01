新垣結衣、金髪ショート姿が話題「びっくり」「カッコよくて似合う」
【モデルプレス＝2025/10/01】漫画家の高橋留美子の公式X（旧Twitter）が1日に更新された。女優の新垣結衣との対談情報を公開し、金髪ショートヘアにイメージチェンジした新垣の姿が話題となった。
【写真】新垣結衣が金髪ショートにイメチェン
公式アカウントは「本日発売のサンデー、高橋先生と新垣結衣さんの対談を掲載していますので、お見逃しなく」と、週刊少年サンデー（小学館）での高橋氏と新垣の対談企画を告知。高橋氏が手がける「らんま1/2」の実写ドラマで主演を務めた新垣と再会するといった内容となっており、新垣が茶髪のセミロングヘアから金髪のショートヘアにイメージチェンジした姿が際立っている。
この投稿に、ファンからは「びっくり」「カッコよくて似合う」「別人みたい」「衝撃」「印象変わる」「素敵」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆新垣結衣、金髪ショートイメチェン披露
◆新垣結衣の金髪ショート姿が話題
