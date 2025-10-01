「靴買い足したい」→【UNIQLO：C】が正解かも！ おしゃれママも購入♡「黒シューズ」

今シューズを買い足すなら、足元から秋コーデのおしゃれを底上げできそうな一足を選びたいところ。上品に履けるシューズに狙いを定めるなら、おしゃれママが【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】で購入した、黒のバレエシューズがおすすめ。オンオフ問わず履けて、秋の1軍として活躍するかも。

華奢なTストラップが上品なアクセントに

【ユニクロ】「Tストラップバレエシューズ」\3,990（税込）

華奢なTストラップとスマートなフォルムが上品な雰囲気を演出。レザー調の上品な素材感も相まって、高見えする一足に。きれいめにもカジュアルな着こなしにもマッチしやすく、秋コーデでヘビロテ間違いなしかも。公式サイトによると「屈曲性が高く、足なじみがよい」とのことで、履き心地もよさそうです。

プリーツスカートと合わせたプレッピーな最旬スタイル

@shocogram__さんのようにプリーツスカートと合わせれば、トレンド感のあるプレッピーなコーデに。シックな黒のシューズなので、明るいカラーの靴下やタイツとも好相性。上品なTストラップがアクセントになってくれます。きちんと感も備わったバレエシューズは、プライベートからオフィスシーンまで幅広く活躍するはず。

