日本サッカー協会の審判委員会は１日、都内でメディア向けのレフェリーブリーフィングを開催した。扇谷健司委員長、佐藤隆治審判マネジャーが出席し、実際にＪリーグで起きた事象７例を紹介した。

＊ ＊ ＊

９月７日のルヴァン杯準々決勝第２戦「神戸―横浜ＦＣ」における前半２６分の神戸ＤＦトゥーレルの退場シーンについて、審判委員会は主審の判定を支持する見解を示した。

トゥーレルのスライディングタックルが相手選手と激しく接触し、上田益也主審はレッドカードを提示。ＶＡＲの介入でオンフィールドレビューを行ったものの、判定は変わらなかった。

佐藤氏は「全員がレッドだ、イエローだと断言できるシーンではない」とした上で「競技者の安全を脅かすという判断になった。レフェリーの判断は十分に理解できる」とコメントした。

オンフィールドレビューでは判定が覆ることが多いこともあり、神戸側としては“肩すかし”のＶＡＲ介入となったが、佐藤氏は「レフェリーが見たものも、ＶＡＲが見たものも、真っ赤（完全に退場）ではないし、真っ黄色（完全に黄色）でもない、というもの。最後はレフェリーの判断を、という流れは受け入れることはできる」と説明した。