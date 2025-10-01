¹â¶¶³¤¿Í¡¢¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤êÁê¼ê¡ÉË§º¬µþ»Ò¤ÎYouTube¤ÇÌòºî¤ê¡Ö¤É¤ó¤Ê»ÅÁð¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¡¢King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ê11·î14Æü¸ø³«¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥é¥¥é¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¹â¶¶³¤¿Í
¡¡º£ºî¤Ïºî²È¡¦·¯ÅèÈàÊý»á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¼Â¼Ì²½¡£Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Î¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¡£2¿Í¤¬°ìÅÙ¤â¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢15Ç¯¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Æ¡¢ÆÍÁ³¡¢Î¦¡ÊË§º¬¡Ë¤Ë¤Þ¤Ê¤ß¡Ê¹â¶¶¡Ë¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡£¡Ö¤â¤·¡¢¸µ¤ËÌá¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¡£
¡¡ËÁÆ¬¤«¤é¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤¬¤¹¤ì°ã¤¤¤¶¤Þ¤Ë¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤ÆÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¯±é½Ð¤Ç¤ÏË§º¬¤¬¥¹¥¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¸½¤ì¹â¶¶¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¥¥á¤ë¤Ê¤É¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤¿2¿Í¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤«¤é¡Ö¤¢¡ªÃ¥¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡£¤ªÂ¸µ¤¬¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹Ë§º¬¤Ë¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤Î¢¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤â¤¦¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡ÖËÜÆü¤Ï¤ªÂ¸µ¤Î°¤¤¤Ê¤«¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´Ø·¸À¡¢ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤¿2¿Í¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤Ç¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Î·Ê¿§¤¬¤ß¤¿¤¤¡£¤¦¤ï¡ÁÆñ¤·¤½¤¦¡ª¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊË§º¬¡Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ê¹â¶¶¡Ë¤È»×¤¤Æþ¤ì¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡±é¤¸¤ë¾å¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤ËË§º¬¤ÏÎ¦¡¢¹â¶¶¤Ï¤Þ¤Ê¤ß¤È¤·¤Æ±é¤¸¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤ºË§º¬¤Á¤ã¤ó¤ÎYouTube¤ò¤ß¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»ÅÁð¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¥¢¥×¥í¡¼¥ÁË¡¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¡ÖÀäÂÐ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¹â¶¶¤Ï¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¶¯¤á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£ºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤â¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢À¾Àî°¦è½¡¢Éð»Ô¾°»Î¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢À¾Àî°¦è½¡¢Éð»Ô¾°»Î¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£