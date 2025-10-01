物価高の中、長野市の百貨店では、「おせち料理」と「クリスマスケーキ」の予約が始まります。報道陣向け内覧会が開かれました。気になる価格への影響は？



たっぷりのローストビーフとオマール海老。



柿の葉すしがぎっしりと詰まった特大三段重も！



1日報道陣に公開されたのは、長野市の「ながの東急百貨店」のおせちです。



リポート

「2026年のおせちは豪華な3段のおせち。そしてお正月おせちも食べたいけど他の料理も食べたいという方向けな小さなおせちまで様々なニーズに合わせたラインナップが揃っています。」





種類はおよそ170あり、売れ筋の価格帯は2万円から2万5000円。去年から価格を据え置いているものが多く中には物価高にうれしい工夫も。それが、購入すると「1キロの新米」がついてくるギフト付きのおせち！また今回は、おせちと共にクリスマスケーキもお披露目されました。人気は、イチゴと生クリームを使ったデコレーションケーキですが物価高の影響は・・・。ファイブフォルン パティシエ岩井祐司さん「影響はもろ受けてまして特にフルーツチョコレート、乳製品全般的に上がっちゃっているのでかなり厳しい状況ではあります。ただそれを全部価格に反映しちゃうとお客さまにも迷惑がかかってしまうので極力抑えながらバランスをみながらやっています」店では、作業効率を上げて経費を落とすなどして値上げを200円ほどに留めクリスマスケーキを届けたいとしています。店頭での予約受付は「おせち」は２日から。「クリスマスケーキ」は３日から始まります。