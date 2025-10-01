俳優の原菜乃華が９月３０日、ＮＨＫ「あんぱん特別編 メイコの初舞台」のトークで、演じたメイコについて、別の設定案があったことを告白した。

この日は「あんぱん」のスピンオフドラマ「メイコの初舞台」を放送。本編でメイコが出演者の病欠でとつぜん「アンパンマン」のミュージカルに出演することになったいきさつが紹介された。

その後、原菜乃華、河合優実、高橋文哉、大森元貴の朝ドラ初出演組が思い出のシーンなどを振り返った。

その中で、メイコを演じた原は、海辺で高橋演じる健ちゃんのギターにのせて「椰子の実」を歌ったシーンを上げた。

原は「あのシーンを撮っている時点では、この先、健太郎とどうなるかも、のど自慢に出るかも決まってなくて。（健太郎と）恋仲がどうなるかも分からないし、歌が好きな子っていう設定はあるけど」と、ただ歌が好きな女の子としか決まっていなかったという。

そのため「歌手になる案もあった」と、メイコが歌手になる…という案もあったと打ち明けた。

結果、メイコは健太郎と結婚し、主婦となり２人の娘のママになるが、のど自慢の予選には出場できた。

原は、後の設定が分からなかったことから、どんな設定になっても大丈夫なように「だから、うまく歌わないといけないのかなと怖かった印象が残っている」と振り返っていた。